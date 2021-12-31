Тринадцать моделей смартфонов Vivo и iQOO получат OriginOS Ocean Размер обновления 5,61 ГБ

В начале декабря Vivo представила новую оболочку под названием OriginOS Ocean на базе операционной системы Android, и сегодня была выпущена первая бета-версия, пишет news-economics.ru.

Обновление доступно для тринадцати смартфонов Vivo и iQOO: Vivo X70, X70 Pro, X70 Pro +, Vivo X60 Pro +, X60t Pro +, Vivo X60 Pro, Vivo X60 с изогнутым дисплеем, Vivo S10, S10 Pro, Vivo S9, iQOO. 8 Pro, iQOO 8 и iQOO 7.

Имейте в виду, что размер обновления составляет впечатляющие 5,61 ГБ. Первыми обновление получат владельцы вышеупомянутых смартфонов, которые участвовали в публичных бета-тестах новой проприетарной оболочки. Однако следует понимать, что в результате все смартфоны компании получат OriginOS Ocean.