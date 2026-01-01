Новый год в «Красном Абакане»: праздник для всей семьи

Вот уже который год подряд сердце Красного Абакана бьётся быстрее с приближением зимних праздников. Становится ясно одно: Новый год – это больше, чем просто календарная дата. Это символ обновления, надежды и искренней дружбы. Так было и на этот раз: на площади возле культурно-досугового центра «Красный Абакан» засияли гирлянды в свежем морозце, и начались гуляния. Сотни людей собрались на площади, чтобы разделить с друзьями новогоднее веселье.

Жителей района и его гостей поздравила староста жилого района «Красный Абакан» Ольга Глущакова:

– Мы собрались сегодня здесь с вами в преддверии самого волшебного праздника, и уже завтра мы перевернём страницу календаря и вступим в 2026 год! Новый год – это не только подарки, салаты и фейерверки. Новый год – это волшебный момент, когда мы получаем 365 дней для новых свершений. Мы находимся в этом мире не просто так: мы проявляем доброту, заботу и ответственность. Мы должны проявлять себя как настоящие соседи: улыбаться друг другу, помогать пожилым людям, вместе выходить на субботники. Мы сами строим мир, в котором хотим жить здесь и сейчас, в нашем прекрасном районе. Я верю, что в Новом году наши совместные объединения помогут нам стать ещё дружнее: мы с вами реализуем новые проекты, благоустроим наши общественные территории, поможем тем, кто нуждается в помощи. Я желаю всем крепкого здоровья, мира и исполнения самых смелых желаний! С наступающим!

Для «Красного Абакана» такие масштабные и душевные праздники – это уже настоящая семейная традиция. Каждый год, забывая о рабочих буднях и проблемах, соседи собираются вместе, чтобы дружно водить хороводы, подпевать новогодним песням и от души плясать. Особенно важен этот праздник для детей. Они верят в сказку, в новогоднее чудо, и сегодня эта вера была подкреплена сполна! Дед Мороз и Снегурочка, Ёжка и Ёлка – главные волшебники торжества – с большой радостью приветствовали юных жителей района. Игры, загадки, хороводы вокруг наряженной ёлки – никто не остался в стороне. Малыши с восторгом танцевали и фотографировались со сказочными персонажами, чтобы навсегда сохранить в памяти этот счастливый день.

Праздник начался ровно в 18:00, и с первых минут зрители были вовлечены в представление. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Ёжкой и Ёлкой все закружились в большом праздничном хороводе, заряжаясь позитивом и ощущением приближающегося чуда. Согреться от мороза помогли горячий чай и ароматный глинтвейн, которые предлагались всем желающим.

Жители «Красного Абакана» Елизавета и Сергей Баженовы пришли на праздник большой дружной семьёй. Глава семейства Сергей поделился эмоциями от праздника:

– Сегодня мы пришли на праздник всей семьёй. Для нас Новый год – это ожидание чего-то хорошего, светлого, доброго. Наши дети – это главная ценность. Хочется, чтобы, когда они вырастут, эта семейная традиция, семейные походы на праздники передались и им. В детстве меня брали на все народные гуляния, теперь и я хочу привить это своим детям. Праздник сегодня хороший, даже несмотря на мороз, оделись потеплее, и вперёд! С наступающим Новым годом всех абаканцев!

Кульминацией вечера стало долгожданное подведение итогов онлайн-конкурса карнавальных костюмов «Маскарад под ёлкой». Победители, проявившие креатив и талант, получили заслуженные награды и громкие аплодисменты.

По решению жюри победителями в конкурсе стали Варвара Горожанина и Майя Ли.

Праздник в «Красном Абакане» ещё раз доказал, что Новый год – это время, когда сердца объединяются, а мечты сбываются. Жители с отличным настроением и верой в лучшее проводили старый год и готовы встречать новый, 2026 год!

Ждём всех сегодня на главном городском празднике в Черногорском парке, начало в 17:00!