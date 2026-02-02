Детский спорт в Абакане: выбор очень большой

Абакан предлагает детям и подросткам большой выбор видов спорта, и за каждого одарённого ребёнка спортивным школам приходится конкурировать друг с другом. О том, как городские спортивные школы делают свои виды спорта более популярными, об общей физической подготовке и спортивном совершенствовании, о росте мастерства спортсменов, тренеров, судей, о взаимодействии со спортивными федерациями, успехах на соревнованиях от городского до международного уровней, о летних сборах и оздоровлении идёт разговор во время представления отчётов за 2025 год.

Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин принял отчёты у спортивных школ по настольному теннису, хоккею с мячом и спортивному туризму:

– У каждой спортивной школы есть свои показатели эффективности деятельности, и у каждой школы – свои результаты, где-то они очень хорошие, где-то – ниже, чем хотелось бы и нам, и родителям, чьи дети занимаются в спортивных школах. Каждый показатель мы подробно обсуждаем, кроме итогов, говорим и о том, что необходимо предпринять в 2026 году. Популярность сейчас набирает скалолазание, мы это видим по результатам работы. По хоккею с мячом результаты не радуют, и здесь, в том числе, отмечаем падение мотивации и популярности этого вида спорта у детей по всей республике, нужны стимулы, нужны победы, яркие игры, здесь будем разбираться детальнее. По настольному теннису школа очень плотно работает с федерацией настольного тенниса Хакасии, мы видим рост популярности и результативность в спортивном совершенствовании: в 2025 году нашим спортсменам – Ульяне Васильевой и Роману Ермолаеву – присвоены звания «мастер спорта», Мария Горбунова выполнила норматив мастера спорта. Важно сосредоточиться на комплектовании и отборе: чтобы сохранять и улучшать результаты, необходимо из большого количества обучающихся отбирать лучших. Видов спорта в городе будет с каждым годом больше, конкуренция высокая.

В спортивной школе по хоккею с мячом количество обучающихся – 384 человека (в 2024 – 458), 24 группы. 80 обучающихся находятся на спортивно-оздоровительном этапе, на этапах спортивной подготовки – 304 спортсмена, в том числе 48 – в группах совершенствования спортивного мастерства. Количество имеющих спортивные разряды – 173 обучающихся (56,9%), из них 1 разряд у 37. В 2025 году 6 человек получили судейские категории. В состав сборной команды Республики Хакасия входят 69 человек. Призёрами, как и в 2024 году, становились только на республиканских соревнованиях. Количество 1 призовых мест – 4 (в 2024 году – 6), 2 – 13 (в 2024 году – 7), 3 место – 10 (в 2024 – 11).

В Спортивной школе настольного тенниса обучается 401 человек (в 2024 году – 448), открыты 2 группы высшего спортивного мастерства, 5 групп – спортивного совершенствования, начальная подготовка – 8 групп. 15 обучающихся находятся на спортивно-оздоровительном этапе, на этапах спортивной подготовки – 386 спортсмена, в том числе 20 – на этапе совершенствования спортивного мастерства, 4 – на этапе высшего спортивного мастерства. Результаты по соревнованиям: 112 призёров – на региональном уровне (в 2024 – 106), 67 призёров – на межрегиональных (в 2024 – 51), 46 – всероссийские (в 2024 – 41). 51 спортсмен включён в спортивную сборную Республики Хакасия (в 2024 – 39), в сборную России – 5 (в 2024 – 1).

В школе имеют спортивные разряды 284 обучающихся, это 73,5% от общего количества (в 2024 – 212, 53%), из них первый разряд – 21 человек, кандидаты в мастера спорта – 19, мастера спорта – 8.

Ведут подготовку и повышение квалификации судей, для тренеров проводят мастер-классы с тренерами – МС А. Жуковым, МСМК Я. Носковой.

Спортшкола содействует в организации и проведении Абаканской любительской лиги по настольному теннису (ветераны): в 2025 году прошло 6 туров, школой организовано открытие, награждение, медобслуживание итогового тура.

В спортивной школе по спортивному туризму обучается 350 человек. Спортивная школа показывает улучшение результатов по сравнению с предыдущими периодами. В школе работают 13 тренеров: спортивный туризм – 5; спортивное ориентирование – 3; скалолазание – 7. 2 тренера-преподавателя совмещают скалолазание и спортивный туризм.

24 обучающихся находятся на спортивно-оздоровительном этапе, на этапах спортивной подготовки – 326 спортсменов, в том числе 6 – в группе совершенствования спортивного мастерства. 180 (52%) обучающихся имеют спортивные разряды (в 2024 – 197, 50%), в том числе 1 КМС, 11 имеют 1 разряд.

В сборные команды Республики Хакасия включено 82 обучающихся (в 2024 – 53). Спортивные результаты: 24 призёра на всероссийских (в 2024 – 17), 22 – на межрегиональных (в 2024 – 14), 235 – на региональных (в 2024 – 181). Спортивная школа также организует туристские походы для подростков «группы риска» города Абакана, организует и проводит спортивно-оздоровительные мероприятия с обучающимися общеобразовательных учреждений города в летних пришкольных лагерях.