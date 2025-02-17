McDonald’s, Coca-Cola и Apple: западные компании готовятся к возращению в Россию

Это стало возможным после разговора Путина и Трампа.

PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, Ford и ряд других американских компаний, вероятно, станут одними из первых, кто возобновит свою деятельность в России. Ожидается, что рестораны сети McDonald's смогут вновь открыться в стране уже к концу 2025 года. Кроме того, существует вероятность возвращения платёжных систем Visa и MasterCard, считает генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его мнению, последовательность возвращения западных брендов будет во многом определяться степенью их лояльности к действующему президенту США Дональду Трампу. Он предположил, что вслед за американскими компаниями в Россию могут вернуться предприятия из южной Европы – Греции, Хорватии, Италии и Испании. Также эксперт выразил уверенность в том, что после окончания конфликта на Украине многие ведущие авиакомпании восстановят сотрудничество с Москвой.

Сипров отметил, что если сторонники Дональда Трампа в Германии смогут укрепить свои позиции и противостоять влиянию Лондона и Брюсселя, российский рынок вновь увидит немецкую бытовую технику, одежду таких брендов, как Adidas, Puma и Hugo Boss, а также возобновление работы представительств крупных автопроизводителей.

При этом он выразил мнение, что Япония и Южная Корея вернутся на российский рынок раньше Германии. По его словам, крупные азиатские производители электроники, бытовой техники и автомобилей начнут восстанавливать своё присутствие в стране в ближайшее время. В то же время государства, настроенные оппозиционно по отношению к США, вряд ли поспешат возобновлять сотрудничество с Россией. Поэтому возвращение брендов из Великобритании, Скандинавии, Прибалтики, Франции и Польши, скорее всего, произойдёт в последнюю очередь.

А вот IKEA в ближайшие годы не вернется в Россию.

Эксперт подчеркнул, что продукция компаний Unilever и Carlsberg, магазины IKEA и контейнерные перевозки Maersk вряд ли появятся на российском рынке в ближайшее время. По его мнению, последними товарами, которые вернутся в Россию, могут стать традиционные прибалтийские продукты, такие как шпроты и рижский бальзам.

Ранее стало известно, что такие компании, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие, активно готовятся к возвращению в Россию. Mash сообщал, что представители этих брендов тщательно изучают ситуацию, анализируют документы и архивы, что может свидетельствовать о намерении возобновить деятельность в стране, как только политическая обстановка станет благоприятной.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что если зарубежные компании действительно вернутся, они смогут занять прежние ниши. В настоящее время часть их бизнеса была заменена аналогами, но многие торговые площади остаются пустующими.

Испанский холдинг Inditex, владеющий брендами Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterqüe, ушёл с российского рынка в марте 2022 года. Однако полностью заменить его продукцию пока не удалось. Попытки создать альтернативные бренды столкнулись с низким спросом, недостаточными объёмами выручки и массовыми увольнениями сотрудников.

Кроме того, СМИ сообщают, что аналогичные процессы наблюдаются и в Южной Корее. В частности, автопроизводитель Hyundai Motor Group рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. По мнению ряда аналитиков, к такому решению компанию мог подтолкнуть недавний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет видеть Россию союзником в будущей войне с Китаем.