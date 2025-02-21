Торжественный старт Года защитника Отечества в детском саду «Золушка»

В преддверии праздника Дня защитника Отечества в детском саду «Золушка» состоялось официальное открытие Года защитника Отечества, объявленного Президентом Российской Федерации. Дети подготовительных к школе групп «Жемчужинка» и «Пчёлка», открывая мероприятие, в торжественном параде показали выправку и организованность, маршируя в едином строю вместе с командиром. Командование парадом осуществляли юнармейцы ВВПОД «Юнармия» Центра детского творчества. Юнармейцам также выдалась честь провести церемонию выноса государственных флагов Российской Федерации и Республики Хакасия.

Почётными гостями стали сотрудники силовых структур: Управления Росгвардии по Республике Хакасия, Управления федеральной службы исполнения наказания, МЧС России по Республике Хакасия и ГИБДД УМВД России по г. Абакану.

В живом общении с детьми гости на уровне понимания дошкольника рассказали о своей службе и кого называют защитником – человека, верного своей стране, готового защищать её и заботиться о безопасности своего народа.

После официальной части праздника дети старших групп «Речецветик» и «Звёздочка» выступили с творческими номерами, а воспитанники младшей группы «Репка» прочитали стихи.

Завершила открытие Года защитника Отечества в дошкольном учреждении экскурсия детей на выставку предметов военной амуниции бойца в полевых условиях, организованная работниками детского сада. О предназначении каждого предмета ребятам рассказали сотрудник Росгвардии Кирилл Анатольевич Ведиков и сотрудник УФСИН Юрий Александрович Брагин.

Следует сказать, что дети, участвовавшие в праздничном марше, были одеты в военную форму, что, по мнению педагогов, должно было усилить торжественность мероприятия, сформировать чувство патриотизма и понимание гражданского долга защитника Родины через восприятие исторических событий, познакомить с Российской армией.