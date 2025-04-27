В Хакасии сухо, тепло и ветрено, соблюдайте меры пожарной безопасности!

Юлия Чурилова Апр 27, 2025 Общество

На территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия с 28 по 30 апреля ожидается 4 класс пожарной опасности; на территории Ширинского, Усть-Абаканского, Боградского, Аскизского и Бейского районов Республики Хакасия 27 апреля действует 3 класс пожарной опасности.

Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, нарушением транспортного сообщения, увеличением количества ДТП (источник ЧС – 4 класс пожарной опасности).

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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