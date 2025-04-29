Традиции и современность: второй кадетский бал в Абакане

Кадетское движение в столице Хакасии набирает популярность. В нашем городе кадетские классы открыты в семи школах, представители каждой из них стали героями праздника, который прошёл сегодня в ГЦК «Победа». Современное кадетское движение продолжает традиции, которые складывались в России столетиями, а проведение кадетских балов – это часть истории и одна из самых красивых и глубоких по смыслу традиций. Первые русские балы-ассамблеи были учреждены Указом Петра Первого ещё в 1718 году. На них отмечались героические баталии и громкие победы. В честь Великой Победы на бал собрались и современные школьники, чтобы отметить главное событие 2025 года – 80-летие со дня разгрома фашизма.

Благородство, достоинство, красота, а ещё строгость, грация, единение душ и сердец: таким был кадетский бал. Милые барышни и кавалеры открыли бал танцем-парадом, танцем-шествием – полонезом. Его история насчитывает несколько столетий и олицетворяет дух времени, что делает этот танец особенно значимым. Он словно перенёс зрителей в эпоху роскоши и бального веселья.

Приветствуя участников невероятно красивого и трогательного танцевального события, Председатель совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин отметил:

– Кадетский бал – это символ лучших традиций кадетского образования, направленный на сохранение преемственности поколений, на сохранение истории нашей великой страны. Да, действительно, второй кадетский бал в необычный год проходит – это и год 80-летия Победы, и Год защитника Отечества, и Год воинской славы, а ещё этот бал запомнится тем, что он проходит в преддверии Дня рождения нашего любимого города. 94 года назад посёлок приобрёл статус города Абакана. Я желаю всем ярких, запоминающихся впечатлений и всего самого-самого хорошего.

Временно исполняющий обязанности начальника кадров УМВД России по городу Абакану Евгений Шилов, приветствуя участников бала, вручил благодарственные письма «За активное участие в развитии кадетского движения» преподавателям-организаторам Марии Рощиной (школа № 29), Ксении Найдешкиной (школа № 7), Евгению Шамраю (школа № 12).

Кадетство – особый мир, где есть место танцам. В танцах кадеты учатся быстро мыслить, слышать ритм и владеть своим телом. Именно танец позволяет кадетам показать себя, свою выправку, свои манеры и благородство.

Кадеты из школы № 3 открыли первый тур бала фигурным вальсом, который многие поэты называли торжеством любви и вдохновения. На смену вальсу пришёл падеграс – парный бальный танец с чередованием мягких шагов с приседаниями и фиксированных поз, созданный в России в конце IX века. Его исполнили кадеты из школы № 2.

В вальсе кружились кадеты из школ № 7 и № 29, а танцевальные пары школы № 5 исполнили русский танец «Сударушка».

Красоту мазурки показали кадеты из школы № 12. Этот танец глубоко укоренён в польской народной культуре, исполнялся он под живую музыку и представляет собой сочетание весёлых и энергичных движений, наполненных эмоциональной выразительностью. Мазурка поднимает настроение и вызывает желание танцевать, не зря она быстро завоевала популярность среди аристократии.

В этом году кадетское братство Абакана пополнилось, к нему присоединились кадеты школы № 33. На своём первом балу кадеты танцевали вальс, каждым па увлекая зрителей в атмосферу красоты и величия.

– Мы впервые на кадетском балу и даже не представляли, как это будет. Очень волнительно выступать в первый раз, но мы справились, потому что у нас прекрасный хореограф. Наша главная задача – подарить эмоции всем, кто пришёл на этот бал, и у нас это получилось, –

рассказали кадеты из 33 абаканской школы.

Вручая дипломы победителям школьных конкурсных отборов, заместитель Главы города Абакана по социальным вопросам Татьяна Карташова обратилась к кадетам:

– Я благодарю всех участников и организаторов второго кадетского бала в Абакане. Согласитесь, во всей череде патриотических мероприятий кадетский бал – один из самых красивых патриотических проектов, особенно он ценен в год Великой Победы, в Год защитников Отечества. Кадетство знакомит нас с яркими традициями истории нашей страны, российского офицерства. Помните слова наших предков: «Береги честь смолоду», «Без маленьких побед не бывает большой победы», «Научитесь повиноваться, тогда сможете повелевать». Ребята, знайте, не только мундир красит кадета, но и дела и поступки. Будьте достойными гражданами нашего города, нашей республики, нашей страны. Будьте продолжателями укрепления мира и дружбы народов на земле, помните поступки ваших дедов и прадедов. Беззаветно любите Отечество и дорожите кадетским братством. Дорогие родители и педагоги, у нас с вами уверенное будущее, потому что у нас замечательные, лучшие дети!

Второй конкурсный тур кадетского бала «Виват, кадет!» закружил в победном вальсе пары из городских школ. Лучшей парой кадетского бала, по решению жюри, которое учитывало не только внешний вид конкурсантов, но и технику исполнения танца, артистичность и эмоциональность, стали Алёна Бельман и Егор Баглюк из школы № 29.

Завершая бал, руководитель Городского управления образования Ольга Усольцева поздравила всех присутствующих и обратилась к абаканским кадетам:

– У нас много поводов гордиться вами, вы являетесь участниками многих мероприятий и не просто участниками, а победителями. И сегодня, в международный день танца, мы восхищаемся вашим танцевальным мастерством. Танцевальное мастерство для кадетов так же важно, как и знание военного дела. Дорогие абаканские кадеты, так держать!

Красоту и торжественность танцевального праздника с кадетами также разделили заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия Алексей Максименко; заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Хакасия Роман Умбиталиев; атаман Абаканского казачьего общества Игорь Веселков; атаман региональной молодёжной общественной организации Саянского окружного казачьего общества «Саянский рубеж» Полина Маслова; атаман Саянского окружного казачьего общества Георгий Зяблицкий; директор Республиканского центра дополнительного образования Галина Жукова.