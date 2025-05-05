Прокуратура города Абакана разъясняет: Минздравом утвержден новый перечень профессиональных заболеваний

Приказом Минздрава России от 21.03.2025 № 141н утвержден новый перечень профессиональных заболеваний. Ранее действующий Приказ Минздравсоцразвития от 27.04.2012 № 417н утратил силу. Теперь из актуализированного перечня исключили прогрессирующую близорукость от повышенного напряжения зрения (код по МКБ-10 - H52.1). Новый перечень был дополнен нововведениями, среди которых: раздел I дополнен смешанной бронхиальной астмой (J45.8); в раздел IV включен хронический ларингит (J37.0) при нагрузке на голосоречевой аппарат более 20 часов в неделю.

В приложении к документу представлен также перечень злокачественных новообразований соответствующих локализаций, связанных с воздействием химических веществ, физических и биологических факторов.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Помощник прокурора г. Абакана К. Алексеева