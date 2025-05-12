Победный май в Гимназии: танцы военных лет, строевое дефиле, флешмоб «Орлят России»

Ярко и вдохновенно встретили День Великой Победы в образовательных организациях Абакана. В преддверии знаменательной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, 7 мая в Гимназии состоялась торжественная линейка «Победный май».

Особыми гостями стали труженики тыла, чьими руками ковалась Победа в Великой Отечественной войне: Мария Павловна Кизесова, Варвара Никоноровна Комарова и Екатерина Григорьевна Селиверстова. Их искренние воспоминания и непоколебимое мужество стали живым уроком памяти, затронувшим сердце каждого.

Творческая программа, развернувшаяся на площадке ФОКОТа, подарила зрителям настоящую палитру эмоций. Ученики 1 «В», 2 «В», 3 «Б», 5 «А» и 6 «Б» классов исполнили страстное и отважное «Военное танго», а 8 «Б» класс перенёс всех в военные годы с проникновенной «Смуглянкой». Трогательную ноту внесли ребята из 7 «Б», подарившие гостям лирику «Синего платочка». Учащиеся 4 «А» и 4 «Б» классов очаровали зрителей «Белым вальсом» – символом нежности и надежды.

Юнармейцы 10 «А», 10 «Б», 9 «А», 9 «Б» и 8 «Б» классов под легендарную песню «День Победы» продемонстрировали строевое дефиле, показав образцы силы, дисциплины и безграничной любви к Родине.

Завершился праздник ярким флешмобом «Орлята России» и «орлятскими» кругами под песню «Россия, Россия, ты – моя звезда», где ученики 1 и 4 классов создали незабываемый финал, объединивший всех в едином порыве.

Тружеников тыла поздравила помощник руководителя ТОС «Северный» Анна Пестова, пожелав крепкого здоровья, теплоты и заботы близких.

От всей души благодарим участников, педагогов и гостей! Такие события – живое доказательство того, что память о подвиге наших предков продолжает жить, пока мы её бережно храним. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла. Ваш подвиг бессмертен! Мы помним. Мы гордимся. Мы сохраним историю!