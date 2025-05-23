Прокуратура разъясняет: Административная и уголовная ответственность за совершение мелкого хищения

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) включена статья об ответственности за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию – 158.1 УК РФ. Данная статья устанавливает уголовную ответственность за повторное мелкое хищение чужого имущества.

В случае, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности по части 1 статьи 7.27 КоАП РФ и вновь совершило мелкое хищение (предусмотренное как частью 1, так и частью 2 указанной статьи), содеянное продолжает оставаться административным правонарушением. Повторность для целей статьи 158.1 УК РФ образует совершение мелкого хищения при условии предшествующего привлечения к административной ответственности именно по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ.

Количество вновь совершенных мелких хищений и их размер не влияют на квалификацию, однако в случае, если сумма вновь похищенного превышает 2,5 тыс. рублей, содеянное квалифицируется по общим нормам главы 21 УК РФ.

Деяния, предусмотренные статьей 7.27 КоАП РФ, наказываются административным штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества либо административным арестом на срок до 15 суток либо обязательными работами на срок до 120 часов.

Санкция статьи 158.1 УК РФ предусматривает уголовное наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 180 часов, исправительных работ на срок до 6 месяцев, ограничения свободы, принудительных работами на срок до 1 года, ареста на срок до 2 месяцев либо лишения свободы на срок до 1 года.

Помощник прокурора города Ю.В. Руссу