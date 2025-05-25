Абакан – город, где дружба народов растёт вместе с деревьями

Абакан – замечательный пример многонационального города, где представители разных народов живут бок о бок, сохраняя и уважая культуру и традиции друг друга. Совместные высадки деревьев служат символом дружбы и добрососедства, объединяя людей различных этнических групп в общее дело улучшения городской среды. Сегодня люди разных национальностей собрались вместе ради общей цели: сделать город зеленее и красивее. Здесь были представители разных национальностей: русские, хакасы, немцы, корейцы, азербайджанцы, поляки, тывинцы, а также представители малочисленных народов.

10 жилой район Абакана вновь пополнился саженцами: национальные общественные объединения вместе с Главой города Абакана Алексеем Леминым, представителями Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия, а также сотрудниками Администрации города Абакана дружно высадили около 200 молодых сосен. Алексей Лемин отметил, что такое единение очень важно для города:

– За последние 6-7 лет мы ни разу не пропустили высадку деревьев весной и осенью, это уже стало нашей доброй традицией. Последние годы мы высаживаем деревья с национальными диаспорами. Мы можем гордиться высаженными деревьями в Парке Культуры и Отдыха, в Комсомольском парке, на проспекте Дружбы Народов, на горе Самохвал, а также на улице Аскизской. Сейчас мы высаживаем деревья в 10 жилом районе. Пройдёт не так много времени, потому что сосны растут довольно быстро, и скоро здесь будет целый лес. Практика показывает, что деревья, которые мы высаживаем вместе с национальными диаспорами с душой, – хорошо приживаются. Абакан – наш общий дом, и мы совместными усилиями делаем его лучше и краше!

Подобные акции по озеленению города проводятся в Абакане регулярно, весной и осенью городские скверы, парки и дворы наполняются новой зеленью: тысячи юных деревьев и кустарников обретают здесь свой новый дом. Большая городская акция «Деревья дружбы» с каждым годом получает радостный отклик участников, так как вроде бы простая высадка деревьев превращается в настоящее национальное торжество. Помимо высадки деревьев, участники акции наряжаются в яркие костюмы и национальные головные уборы, общаются друг с другом, шутят, фотографируются на память: это настоящий праздник дружбы и объединения.

Жительница 10 жилого района, многодетная мама, вице-президент Культурного центра коренных народов Саяно-Алтайского нагорья Елена Гущина пришла высаживать сосны вместе с дочкой:

– Я не первый раз участвую в такой акции и считаю, что она очень важна для всех людей. Все активно участвуют, Абакан поддерживает, жители объединяются. Деревья мы сажаем на многие столетия, это важно и для экологии, и для озеленения района. Мы общаемся со многими диаспорами, приобретаем много друзей, узнаём много нового и интересного. Такие акции объединяют, и это, действительно, здорово!

Руководитель общественной организации «Корейская диаспора «Чосон» Олег Хегай – постоянный участник акции «Деревья дружбы», он говорит:

– Мы регулярно участвуем в такой акции: сажали деревья в самом городе, сейчас сажаем немного подальше, если нас зовут, мы с удовольствием соглашаемся! Знаете, есть такая поговорка: нужно построить дом, родить сына и посадить дерево... Я дом почти построил, три сына есть, и сейчас нужно высадить как можно больше деревьев. Любое действие, которое объединяет людей, – очень нужное. Вместе можно песни петь, а можно вместе посадить деревья, каждый выбирает то, что ему ближе.

Помимо высадки новых деревьев и кустарников, в Абакане активно реализуются проекты по сохранению и восстановлению существующих зелёных насаждений. Специалисты проводят мониторинг состояния деревьев, выявляют больные и поврежденные экземпляры, принимают меры по их лечению и защите от вредителей.

Пусть Абакан продолжает радовать нас своей красотой, давайте вместе поможем ему расцветать!