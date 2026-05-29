«Сделано в Абакане»: питомник растений Дениса Сафронова

Проект «Сделано в Абакане» продолжается и на этот раз мы приглашаем вас в новое пространство – специализированное агрохозяйство, которое занимается выращиванием, размножением и акклиматизацией саженцев деревьев, кустарников, цветов и трав. Питомник принадлежит индивидуальному предпринимателю, ландшафтному дизайнеру Денису Сафронову, здесь он и его команда выращивают посадочный материал, для озеленения Абакана и других городов, создания садов, парков, скверов и зелёных зон в многоквартирных районах и частных владениях.

С особенностями местного производства знакомились Глава города Абакана Алексей Лемин и его заместитель по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына. Экскурсоводом стал Денис Сафронов – созидатель уникальных абаканских парков «Сады мечты» и «Вдохновение».

Идея создания собственного питомника пришла не сразу. Сначала были «Сады мечты» и закуп растений в других регионах, однако со временем стало понятно, что это экономически не выгодно. Вот так, 15 лет назад и был заложен питомник, где сейчас в добрососедстве, на площади более трёх гектаров, выращиваются хвойники и многочисленные лиственные растения, которым не страшен наш резко континентальный климат.

Денис Сафронов рассказал:

– Мы пересаживаем растения несколько раз в течение нескольких лет, это способствует развитию хорошей корневой системы, и они становятся выносливее. В Хакасии не простые климатические условия, поэтому, когда растения привозятся издалека, то, как правило, они погибают. В нашем питомнике мы выращиваем адаптированные деревья и кустарники, если они выжили зимой, значит – приживутся при пересадке. У нас большое разнообразие культур, они нам нужны для поддержания парков. Обычно питомнику экономически выгодно быть моно питомником, потому что вся система работы выстроена под определённые растения. Для нас же питомник сравним с палитрой художника – если нет красок, нечем рисовать. Это более хлопотно, но и ресурсы наши гораздо выше. Нам есть, что предложить населению, потому излишки мы продаём.

На клумбах Абакана живёт много растений, переехавших на свои постоянные места роста из этого питомника. Денис Сафронов, при содействии предпринимателей и Администрации города Абакана оформил рокарии по улице Кирова, его ландшафтным творчеством любуются жители новостроек по улице Авиаторов.

Питомник «Сады мечты» – это не только производство посадочного материала, это своего рода творческая лаборатория: здесь идёт отработка декоративной обрезки деревьев, специалисты наблюдают, насколько удачна форма, чтобы затем использовать этот опыт в дальнейшей работе. Здесь растут ниваки, выстриженные из лиственницы и яблонь – это японское искусство формирования кроны и ствола деревьев, которое часто называют «садовым или комнатным бансаем» за внешнее сходство, однако это два разных направления ландшафтного мастерства.

Денис Владимирович рассказал, какие растения в Сибири пользуются спросом, а какие приживаются плохо и часто гибнут, а также поделился тем, какие растения любит сам:

– Сейчас на пике популярности гортензии, очень многие хотят иметь их у себя на участках. Хорошо приживаются, поэтому часто покупаются кизильник, ель, сирень венгерская, рябина, а вот пихты прихотливы. Мы обратили внимание, что весенняя высадка приживается лучше, чем осенняя. Пихты, высаженные осенью, чаще всего погибают из-за сухости наших почв. Сложно выращивать у нас туи и липы. Я больше люблю деревья, которые и красивые, и полезные. Например, кедр и сосна – оба дерева дают шишки, но кедр ещё и кормит. Ёлка и пихта: пихта пахнет больше и воздух очищает. А из цветов больше люблю те, которые дольше сохраняют красоту – ирисы сибирские, к примеру. Розы мы выращиваем в небольшом количестве, потому что для нашего региона эта культура проблемная. Больших ставок на розы мы не делаем. Люблю все плодовые растения, которые у нас растут прекрасно: яблоки, ирга, жимолость, абрикосы.

Общение с гуру ландшафтного дизайна выдалось весьма познавательным: Денис Владимирович знает про растения всё и даже больше! Так, все рокарии, которые величают «каменистыми садами», на улице Кирова в Абакане выполнены особым способом. Чтобы сохранить влагу и дать растениям питание был применён грамотный подход: в клумбах сначала сделали выемку гравия, затем поверхность застелили слоем древесины, которая, как аккумулятор собирает воду и удерживает её, далее засыпали землю, которую вновь укрыли древесиной. Такой «двойной пирог» позволяет растениям в стильных ландшафтных цветниках чувствовать себя прекрасно.

По словам Дениса Сафронова некомфортно в наших климатических условиях живётся рододендронам. Многие виды дикорастущих рододендронов, включая популярный багульник, занесены в Красную книгу Российской Федерации и региональные списки. Выкапывать их в лесах и перевозить на свои участки запрещено. Культурные же сорта рододендронов в основном завозятся из Финляндии, где влажный климат, а у нас он сухой, поэтому и гибнут.

Жизнь в питомнике кипит круглый год, даже зимой здесь идёт работа. Сотрудники «ловят» тёплые дни, чтобы выполнить обрезку деревьев, на которую весной часто не хватает времени. Денис Владимирович признаётся, что передаёт свой опыт сыновьям, поэтому досуг выходного дня часто семья проводит в этом природном оазисе.

Продолжая свой рассказ, Денис Сафронов назвал парки «Сады мечты» и «Вдохновение» – своего рода выставочными площадками, где люди могут не только формировать насмотренность, и черпать идеи для своих участков, но и видеть, какие растения хорошо переносят сибирскую непогоду, а это значит, что их можно покупать и выращивать, не боясь, что они погибнут зимой.

Алексей Лемин отметил, что всё, что предстало его глазам, жители Абакана видят на улицах города:

– В парках, скверах, на городских территориях всё больше появляется саженцев, которые выращены в этом питомнике. Для нас это определённый знак качества. Растения, выращенные у нас в Хакасии в открытой и закрытой корневых системах, хорошо приживаются, и это главное! Я искренне рад, что у нас в Абакане есть такое производство, которое пользуется спросом наших жителей. Про замечательные парки «Сады мечты» и «Вдохновение» знают все наши земляки, а вот про питомник, наверное, не многие. Поэтому мы здесь, чтобы рассказать о том, что качественный материал для оформления своих участков можно взять здесь – в питомнике «Сады мечты».

Вероника Виницына поблагодарила Дениса Сафронова за участие в выставке «Сделано в Абакане», где он впервые в этом году представил свою продукцию, и выразила свои восхищения от посещения питомника:

– Я считаю производство, созданное Денисом Сафроновым уникальным! Таких питомников и таких парков, как у нас, расположенных в сердце Сибири, в России практически нет. Этот проект не зря Николай Генрихович Булакин называл аномальным. Куда мы ведём гостей, которые к нам приезжают? Конечно же, в «Сады мечты» и «Вдохновение»! Когда хочется побыть наедине с собой, тихо побеседовать с родными и друзьями, или просто помолчать в окружении красоты, я выбираю парки. Там хочется замедлиться, посозерцать, послушать… С моей точки зрения, как экономиста, создание парков и питомника – очень грамотный маркетинговый ход. Они показывают, что не нужно везти саженцы издалека, что здесь уже есть то, что растёт именно в наших климатических условиях.

Завершая экскурсию по питомнику, который так и хочется назвать «декоративный комбинат», Денис Сафронов поделился:

– Мне хочется и нравится жить, когда вокруг красиво, тогда и на душе приятно, и людей улыбающихся приятно видеть. Создание парков – самый быстрый способ сделать мир вокруг уютнее и красивее. Идея пришла в голову, как пример той среды, в которой хочется бывать и которой хочется себя окружать. Для меня это своего рода служение. Методом проб и ошибок пришли к тому, что выращивать растения нужно самим, потому что это увеличивает их приживаемость. В своём материале мы уверены, у нас нет постоянной замены погибших растений, потому что они выращены в том климате, в котором им предстоит расти. Парку «Сады мечты» в этом году уже 20 лет. Всё это время мы экспериментируем, увеличиваем ассортимент растений, чтобы сделать палитру ещё красочнее. Поэтому мы не останавливаемся на тех растениях, которые есть в питомнике, а пробуем выращивать всё новые и новые многолетники.

