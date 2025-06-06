6 июня – Пушкинский день России и Международный день русского языка!

Русская речь прекрасна своей певучестью, тонкостью оттенков и глубиной смыслов. Что бы ни происходило вокруг, эта музыка остаётся неизменной, даря ощущение гармонии и покоя. Неотделимы друг от друга русское слово и Александр Сергеевич Пушкин, гений, сумевший столь точно передать внутренний мир человека, сложность человеческих отношений, противоречивость характера. Его строфы звучат внутренним эхом души у многих из нас. Его произведения создают ощущение абсолютной чистоты и ясности, какой-то особой, первозданной свежести, непреходящей силы образов, оживающих на страницах.

Дорого и близко сердцу звучит русская речь. Её волшебство способно оживлять самые потаённые уголки души, будить вдохновение и заставлять размышлять о вечных вопросах бытия. Эта мудрость воплощается в бессмертных строках русских классиков, оставивших глубокий след в истории человечества.

Сокровищница мировой культуры бесценна благодаря богатству и многогранности русского языка. Именно русский язык позволяет передавать во всей полноте чувства свободы, любви, страдания и радости. На русском языке пишутся бессмертные шедевры литературы, соединяя поколения, даря нам смысл и красоту, чуткость и нежность.

Мы обладаем таким достоянием, которое можно назвать величайшим даром судьбы. Беречь русский язык, хранить и развивать – обязанность каждого гражданина России, страны, чья душа живёт вечно, звуча голосами Пушкина и Лермонтова, Толстого и Тургенева, Чехова и Бунина, Достоевского и Шолохова, Ахматовой и Гумилёва…

С праздником! С Пушкинским днём России и Международным днём русского языка!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин