Купальный сезон: обеспечьте безопасность своего ребёнка!

Уважаемые родители! Начался купальный сезон, единственное разрешённое место купания – городской пляж в ПКиО. Не отпускайте детей и подростков купаться одних! Каждый родитель отвечает за жизнь и здоровье своего ребёнка! В первую очередь именно родители должны создать безопасные условия жизни и увлечений детей в летний период, сформировать у них навыки безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных ситуаций. Проговорите ещё раз основные правила безопасности, разберите их, обсудите и убедитесь, что ваш ребёнок услышал вас.

С началом купального сезона напоминаем некоторые правила поведения на водоёмах, которые и взрослые, и дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность:

Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям.

Не купайтесь с ними в местах, где это запрещено.

Старайтесь держать ребёнка в поле своего зрения, когда он находится в воде.

Не заплывайте за буйки, не прыгайте в воду со скал или в местах с неизвестной глубиной.

Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что может повлечь остановку сердца.

Строго контролируйте нахождение ребёнка в воде, чтобы избежать переохлаждения.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но ещё нет опасности перегрева.

Для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства безопасности, надувные нарукавники или жилеты.

Объясните детям, что опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных шинах.

Не разрешайте нырять с мостов, причалов.

Нельзя подплывать к лодкам, катерам и судам.

Если достаточно взрослые школьники самостоятельно идут купаться, то позаботьтесь о том, чтобы они ходили в безопасные места, где есть пост спасателя.

Не проходите мимо, если видите детей у воды без сопровождения взрослых.

Обучите детей не только плаванию, но и правилам поведения в критических ситуациях, объясните опасность водоворотов, больших волн, сильных течений и т.д.

Научите азам техники спасения утопающих, если вы не можете сделать это сами, то сходите к инструктору по плаванию.

Главное условие безопасности поведения на воде – купаться в сопровождении кого-то из взрослых.

Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни!