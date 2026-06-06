Купальный сезон: обеспечьте безопасность своего ребёнка!

Юлия Чурилова Июн 6, 2026 Общество

Уважаемые родители! Начался купальный сезон, единственное разрешённое место купания – городской пляж в ПКиО. Не отпускайте детей и подростков купаться одних! Каждый родитель отвечает за жизнь и здоровье своего ребёнка! В первую очередь именно родители должны создать безопасные условия жизни и увлечений детей в летний период, сформировать у них навыки безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных ситуаций. Проговорите ещё раз основные правила безопасности, разберите их, обсудите и убедитесь, что ваш ребёнок услышал вас. 

С началом купального сезона напоминаем некоторые правила поведения на водоёмах, которые и взрослые, и дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность:

  • Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям.
  • Не купайтесь с ними в местах, где это запрещено.
  • Старайтесь держать ребёнка в поле своего зрения, когда он находится в воде.
  • Не заплывайте за буйки, не прыгайте в воду со скал или в местах с неизвестной глубиной.
  • Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что может повлечь остановку сердца.
  • Строго контролируйте нахождение ребёнка в воде, чтобы избежать переохлаждения.
  • Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но ещё нет опасности перегрева.
  • Для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства безопасности, надувные нарукавники или жилеты.
  • Объясните детям, что опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных шинах.
  • Не разрешайте нырять с мостов, причалов.
  • Нельзя подплывать к лодкам, катерам и судам.
  • Если достаточно взрослые школьники самостоятельно идут купаться, то позаботьтесь о том, чтобы они ходили в безопасные места, где есть пост спасателя.
  • Не проходите мимо, если видите детей у воды без сопровождения взрослых.
  • Обучите детей не только плаванию, но и правилам поведения в критических ситуациях, объясните опасность водоворотов, больших волн, сильных течений и т.д.
  • Научите азам техники спасения утопающих, если вы не можете сделать это сами, то сходите к инструктору по плаванию.
  • Главное условие безопасности поведения на воде – купаться в сопровождении кого-то из взрослых.

Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни!

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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