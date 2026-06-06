Купальный сезон: обеспечьте безопасность своего ребёнка!

Уважаемые родители! Начался купальный сезон, единственное разрешённое место купания – городской пляж в ПКиО. Не отпускайте детей и подростков купаться одних! Каждый родитель отвечает за жизнь и здоровье своего ребёнка! В первую очередь именно родители должны создать безопасные условия жизни и увлечений детей в летний период, сформировать у них навыки безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных ситуаций. Проговорите ещё раз основные правила безопасности, разберите их, обсудите и убедитесь, что ваш ребёнок услышал вас.
С началом купального сезона напоминаем некоторые правила поведения на водоёмах, которые и взрослые, и дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность:
- Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям.
- Не купайтесь с ними в местах, где это запрещено.
- Старайтесь держать ребёнка в поле своего зрения, когда он находится в воде.
- Не заплывайте за буйки, не прыгайте в воду со скал или в местах с неизвестной глубиной.
- Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что может повлечь остановку сердца.
- Строго контролируйте нахождение ребёнка в воде, чтобы избежать переохлаждения.
- Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но ещё нет опасности перегрева.
- Для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства безопасности, надувные нарукавники или жилеты.
- Объясните детям, что опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных шинах.
- Не разрешайте нырять с мостов, причалов.
- Нельзя подплывать к лодкам, катерам и судам.
- Если достаточно взрослые школьники самостоятельно идут купаться, то позаботьтесь о том, чтобы они ходили в безопасные места, где есть пост спасателя.
- Не проходите мимо, если видите детей у воды без сопровождения взрослых.
- Обучите детей не только плаванию, но и правилам поведения в критических ситуациях, объясните опасность водоворотов, больших волн, сильных течений и т.д.
- Научите азам техники спасения утопающих, если вы не можете сделать это сами, то сходите к инструктору по плаванию.
- Главное условие безопасности поведения на воде – купаться в сопровождении кого-то из взрослых.
Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни!
Источник: