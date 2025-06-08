С Днём социального работника!

Уважаемые работники социальной сферы города Абакана! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём социального работника! Вы – люди особого склада, те редкие избранники судьбы, чья жизнь становится символом безграничного гуманизма и добродетели. Вы – люди, чьё сердце открыто навстречу чужой беде, чьи руки бережно поддерживают слабых и отчаявшихся. Часто ваши имена остаются незримыми, скрытыми от праздного любопытства толпы, но свет ваших поступков озаряет путь каждому из нас.

Вы делаете невероятно важную работу, помогая своим подопечным не только обрести веру в добро, но и почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Часто вашим подопечным важно не только материальное содействие, но и человеческое участие, внимание, искреннее желание услышать и понять каждого обратившегося.

Спасибо вам за вашу отзывчивость, терпение и душевность, которыми вы щедро делитесь с теми, кто нуждается в вашей поддержке. Пусть ваша работа приносит радость и удовлетворение от осознания своей значимости и пользы обществу. Ваши сердца являются живительным источником надежды и утешения в нашем стремительно меняющемся мире. Милосердие, проявляемое вами, становится важнейшим нравственным устоем.

Желаем вам успехов в вашем нелёгком труде, крепкого здоровья, семейного благополучия, больших личных достижений и вдохновения на новые добрые дела!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин