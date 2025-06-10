Напоминаем: размещение электросамокатов должно быть по правилам

В Абакане действуют требования к размещению средств индивидуальной мобильности, в том числе – к размещению электросамокатов, которые располагают на городской территории владельцы-предприниматели. На минувшей неделе на тротуарах Абакана появились новые самокаты, размещение которых нарушает сразу несколько городских документов, в том числе – Правила благоустройства территории города Абакана. О последствиях за самовольное размещение электросамокатов на территории города предупредила заместитель начальника УКХТ Администрации города Абакана Алёна Суевалова:

– В соответствии с порядком освобождения территории города Абакана от самовольно размещенных средств мобильности, к которым относятся также и электросамокаты, которые используются в предпринимательской деятельности по предоставлению их в аренду, временное пользование, прокат и так далее, мы предупреждаем владельцев таких средств о необходимости добровольно вывезти самокаты. Если владелец не убирает самокаты добровольно, то мы вывезем средства индивидуальной мобильности принудительно. Все понесённые расходы по вывозу и хранению электросамокатов будут возложены на собственника средств индивидуальной мобильности, возврат самокатов возможен только после возмещения понесённых затрат.

Владельцам средств индивидуальной мобильности необходимо обратиться в ДГАЗ Администрации города Абакана для получения согласования размещения и заключения договора на размещение.