Размещение средств индивидуальной мобильности в Абакане регламентировано

Юлия Чурилова Июн 14, 2025 Общество

Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана информирует о принудительном вывозе самовольно размещённых средств индивидуальной мобильности, принадлежащих ООО «ЮрентБайк.ру», выявленных в ходе рейдовых мероприятий на территории города Абакана, в место временного хранения по адресу: г. Абакан, ул. Зелёная, 1.

По всем возникшим вопросам необходимо обращаться в Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана в рабочие дни по адресу: г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 7, каб. №№ 13,14, с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00.

Напоминаем, что самовольное размещение средств индивидуальной мобильности нарушают требования Правил благоустройства территории города Абакана. Все понесённые расходы по принудительному вывозу и хранению электросамокатов будут возложены на собственника средств индивидуальной мобильности, возврат самокатов возможен только после возмещения понесённых затрат.

Предпринимателям – владельцам средств индивидуальной мобильности необходимо обратиться в ДГАЗ Администрации города Абакана для получения согласования размещения и заключения договора на размещение.

 

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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