Согласительная комиссия рассмотрела проект карты-плана территории

В Департаменте градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана состоялось первое заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 19:01:160106. Комиссия рассмотрела проект карты-плана территории, подготовленный в результате выполнения комплексных кадастровых работ в границах улиц Советская – Складская – Домостроительная – Заводская.

На заседании подробно обсуждались документы, представленные Роскадастром. На территории Абакана на данный момент филиалом ППК «РОСКАДАСТР» впервые выполняются комплексные кадастровые работы. Комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории кадастрового квартала объектов недвижимости. В результате выполнения таких работ возможно образовать земельные участки, осуществить уточнение местоположения границ земельных участков, установить или уточнить местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, обеспечить исправление реестровых ошибок в части местоположения границ объектов недвижимости.

Глава города Абакана Алексей Лемин прокомментировал работу комиссии:

– На территории России уже несколько лет выполняются комплексные кадастровые работы. Для нас важны наши местные налоги: земельный налог, налог на имущество – это основа налогооблагаемой базы и местного самоуправления, и регионов. От того, насколько собираются эти налоги, во многом зависит пополнение муниципального бюджета, и средства тратятся в первую очередь на социальные нужды. Комплексные кадастровые работы – серьёзная инвентаризация как земельных участков, так и объектов недвижимости. Работы выполняются в отношении элементов планировочной структуры. Делается ортофотоплан, на него наносятся границы земельных участков, границы объектов капитального строительства, и специалисты это сразу видят: соответствуют границы земельного участка по документам или не соответствуют. Есть возможность определить наличие самовольного занятия земельного участка, соответствие объекта капитального строительства зарегистрированным правам. Такие работы помогают выявить и кадастровые ошибки, и реестровые ошибки, они уточняются в рамках комплексных кадастровых работ. Всё это преследует единственную цель: наведение порядка, инвентаризация земельных участков и отдельных объектов недвижимости, и, конечно, главный итог после всей этой работы – эти объекты недвижимости должны поставить на кадастровый учёт, они должны быть зарегистрированы, и, соответственно, являться объектом налогообложения.

По результатам проведённых работ уточнённые сведения об объектах недвижимости вносятся в Единый государственный реестр недвижимости, что обеспечит их правообладателям надежную защиту прав, исключит возможность возникновения конфликтных ситуаций и мошеннических действий.

В состав комиссии, председателем которой является Глава города Абакана Алексей Лемин, входят представители Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия, Минимущества Республики Хакасия, заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына, профильные руководители и специалисты ДГАЗ Администрации города Абакана, а также представитель Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров».

Необходимую консультацию можно получить в филиале ППК Роскадастр по РХ по номеру телефона 8/3902/358496 (доб. 2280), в ДГАЗ Администрации города Абакана по телефону: 8/3902/227595 / доб. 119 (отдел земельных отношений).