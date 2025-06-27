Правила безопасного лета: как избежать укусов клещей

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия напоминает гражданам о мерах профилактики нападения клещей. Эти насекомые активны весной и летом, особенно в мае-июне и августе-сентябре. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний: энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. Дети младше трёх лет часто также подвергаются нападению клещей, поскольку находятся близко к земле и имеют нежную кожу.

Как защитить себя и ребёнка? Что надеть?

Одежда должна закрывать тело и плотно прилегать к коже. Лучше всего надевать светлую одежду, на которой легче заметить клеща. Брюки заправляйте в носки, рубашку – в брюки. Используйте специальные репелленты против насекомых. Для малышей выбирайте детские спреи с содержанием природных компонентов (например, эфирные масла лаванды, эвкалипта).

Где избегать контакта?

Избегайте заросших травой мест, лесных тропинок и кустарников. Если отдыхаете на природе, выбирайте открытые поляны и сухие участки. Следите за погодой: клещи активнее утром и вечером, избегайте прогулок в прохладную влажную погоду.

После прогулки осмотрите одежду и тело сразу же после возвращения домой. Особое внимание уделяйте местам, где кожа тонкая и нежная (шея, голова, уши). Выстирать одежду горячей водой и прогладить горячим утюгом. Если ребёнок был в коляске, то нужно тщательно проверить её ткани, складки и швы.

Что делать, если клещ присосался?

Если заметили клеща на теле, аккуратно удалите его с помощью специального устройства или ниткой, захватив головку паразита как можно ближе к поверхности кожи. Место укуса обработайте антисептиком. Обязательно обратитесь к врачу! Анализ крови покажет наличие инфекций, переданных клещом.

Соблюдение простых правил позволит избежать неприятных последствий и сохранить здоровье себе и ребёнку. Будьте внимательны и осторожны!