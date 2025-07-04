Подведены итоги творческого конкурса «Я живу в России»

77 воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Абакана стали участниками муниципального творческого конкурса «Я живу в России», организованного Центром поликультурного образования на базе абаканской школы № 22. Ребята продемонстрировали свои творческие способности в одной из выбранных номинаций.

Воспитанники детских садов посвящали стихи и слова любви своей стране, тогда как школьники размышляли о том, что значит быть патриотом. Самой многочисленной по количеству работ была номинация «Иллюстрация к любимой книге». Работы участников показали, на сколько богата наша страна знаменитыми писателями и их не менее знаменитыми произведениями.

Строгое, но справедливое жюри определило победителей в каждой номинации.

Номинация: рассказ «Я люблю Россию!» (воспитанники детских садов)

1 место – Боргоякова Алина, МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Чайка»

1 место – Колдинова Ульяна, МБДОУ «Д/с «Капитошка»

2 место – Срибная Мария, МБДОУ «Д/с «Звёздочка»

3 место – Виноградова Маргарита, Дремлюгова Анастасия, Катаева Ксения, МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Чайка»

Номинация: «Эссе «Я люблю Россию!» (школьники)

1 место – Саранцева Варвара, МБОУ «СОШ №9»

2 место – Круско Мария, МБОУ «СОШ №31»

3 место – Бронников Виталий, МБОУ «СОШ №20»

3 место – Маниковский Артем, МБОУ «СОШ №22»

Номинация: «Фотоколлаж «Карта моих путешествий по России» (школьники)

1 место – Сергеева Алина, МБОУ «СОШ №31»

Номинация: «Иллюстрация к любимой книге» (воспитанники детских садов)

1 место – Мельников Константин, МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек»

2 место – Пудова Екатерина, МБДОУ «Д/с «Березка»

3 место – Лунин Дмитрий, МБДОУ «Д/с «Орленок»

3 место – Трушляков Павел, МБДОУ «Д/с «Березка»

Номинация: «Иллюстрация к любимой книге» (школьники)

1 место – Урбах София, МБОУ «СОШ №1»

2 место – Купреева Мария, МБОУ «СОШ №20»

2 место – Ботвич Илья, МБОУ «СОШ №22»

3 место – Сорокин Кирилл, МБОУ «СОШ №22»

3 место – Чебодаева Дарья, МБОУ «СОШ №20»

Номинация: «Сувенир из Хакасии» (воспитанники детских садов)

1 место – Екцан Арес, МБДОУ «Д/с «Орленок»

2 место – Борисов Артем, МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек»

3 место – Пастухов Владимир, МБДОУ «Д/с «Орленок»

Номинация: «Сувенир из Хакасии» (школьники)

1 место – Квитченко Даниил, МБОУ «СОШ №22»

2 место – Чебодаева Ирина, МБОУ «СОШ №20»

Организаторы конкурса выражают искренние слова благодарности всем участникам и желают дальнейших успехов.