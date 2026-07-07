Важная информация: в УКМИС Администрации города Абакана сменились телефонные номера

Уважаемые горожане! Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана сообщает о том, что во всех отделах УКМИС сменились номера телефонов. Приносим извинения за возможные неудобства, просим принять во внимание обновлённые номера.
Действующие номера телефонов для связи:
Приёмная: 8(3902) 30-57-95
Отдел культуры: 8(3902) 30-56-03
Комитет физической культуры и спорта: 8(3902) 30-54-59
Отдел организации массовых праздников и мероприятий: 8(3902) 30-55-01
Отдел молодёжи: 8(3902) 30-54-61
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Полный справочник УКМИС здесь
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