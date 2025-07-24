Подготовка к спартакиаде предпринимателей продолжается

Организационный комитет сегодня провела заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына. Собравшиеся обсудили программу события, каким будет открытие спартакиады и финальная часть, а также выбрали подарок, который получит каждый предприниматель, принявший участие во второй городской спартакиаде для бизнес-сообщества Абакана.

Кубки и медали уже в наличии. В этом году их дизайн изменён, это сделано для того, чтобы у предпринимателей была возможность собрать свою коллекцию наград, ведь соревнования теперь будут ежегодными.

Спартакиада пройдёт 28 августа 2025 года на стадионе муниципального автономного учреждения города Абакана «Спортивный комплекс имени Н.Г. Булакина». Заявки принимает Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана. Телефон для справок: 22-48-58.

Уважаемые предприниматели Абакана, ваши заявки ждут до 26 августа. Если у вас нет команды, приходите сами, приглашайте своих коллег. Команда обязательно будет сформирована. Станьте частью красивого спортивного события, заявите о себе на спартакиаде предпринимателей!