Профессиональный праздник: чествование торговых работников Абакана

В Администрации города Абакана накануне чествовали работников торговли – людей, чей труд незаменим в повседневной жизни каждого горожанина. Именно они, работники торговли, обеспечивают нас необходимыми товарами, предоставляют качественный сервис и создают атмосферу комфорта при совершении покупок. Улыбчивые, доброжелательные и всегда готовые прийти на помощь, они создают настроение на целый день, формируя имидж современного, клиентоориентированного Абакана.

Заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына поздравила работников торговли с профессиональным праздником:

– Сфера торговли – очень сложная и тонкая деятельность. Я выражаю искреннее восхищение теми людьми, которые непосредственно взаимодействуют и соприкасаются с потребителями и покупателями. Отдельно хочу поблагодарить товароведов, которые работают над тем, чтобы движение нужных и интересных товаров доходило до нас, как до потребителей. Также я восхищаюсь организаторами бизнеса. Сейчас, когда онлайн-торговля пытается вытеснить всё, вы столько сил и времени вкладываете в своё дело, – это по-настоящему показывает ваше упорство и умение достигать поставленных целей. Спасибо вам за то, что даёте возможность побаловать себя, наших родных и близких разнообразными товарами и услугами.

Руководитель производства «Соловьёвские колбасы» Татьяна Соловьёва поделилась впечатлениями от праздника:

– Как руководитель, я испытываю огромную радость от признания нашей компании. Я вижу счастливые лица сотрудников, и это стимулирует меня к дальнейшему развитию и новым достижениям. Наша компания на рынке существует уже 22 года. За этот большой срок мы приобрели много знаний и навыков, стараемся делать продукцию хорошего качества. Наша продукция нравится покупателям, люди оставляют хорошие отзывы. У нас большой штат сотрудников, все они постоянно обучаются, чтобы быть в курсе самых современных технологий. Желаю нашему городу как можно больше хороших торговых предприятий и отзывчивых покупателей!

Профессионалам своего дела накануне вручили Благодарственные письма и почётные грамоты. Благодарственным письмом Главы города абакана за добросовестный труд, высокий профессионализм, обеспечение бесперебойной работы предприятий торговли города Абакана и в связи с празднованием Дня работника торговли отмечены:

– Сергей Александрович Оксененко – продавец консультант ООО «ТД «Овалтун»;

– Любовь Васильевна Иванова – заведующая хозяйственной частью ООО «ТД «Овалтун»;

– Татьяна Владимировна Яцковская – заведующая отделом ООО «ТД «Овалтун»;

– Анна Владимировна Калинина – старший менеджер ООО «ТД «Овалтун»;

– Наталья Анатольевна Вершинина – руководитель отдела закупа ООО «ТД «Овалтун»;

– Ольга Валериевна Баланец – менеджер по закупу ООО «ТД «Овалтун»;

– Антонина Владимировна Лыткина – продавец-консультант ООО «ТД «Овалтун»;

– Василий Васильевич Покало – старший менеджер ООО «ТД «Овалтун»;

– Анастасия Павловна Нестерова – руководитель оптово-розничного отдела ООО «ТД «Овалтун»;

– Людмила Афанасьевна Сагалакова – вязальщица колбасных изделий ИП Соловьёва Т.М.;

– Николай Петрович Санников – формовщик колбасных изделий ИП Соловьёва Т.М.;

– Дмитрий Леонидович Богатырев – слесарь по ремонту оборудования ИП Соловьёва Т.М.;

– Александр Евгеньевич Старцев – торговый представитель ИП Соловьёва Т.М.;

– Галина Викторовна Деляева – кладовщик на складе готовой продукции ИП Соловьёва Т.М.;

– Виталий Петрович Петухов – технолог колбасного производства ИП Соловьёва Т.М.;

– Оксана Владимировна Марцинковская – начальник отдела сбыта, снабжения ООО «Металлодизайн»;

– Светлана Владимировна Фомина – товаровед-агроном ИП Нингулова Р.Х.;

– Лариса Витальевна Шевердук – продавец-консультант ИП Нингулова Р.Х.;

– Виталий Геннадьевич Коробейников – менеджер ИП Нингулова Р.Х.;

– Жанна Григорьевна Баутина – старший продавец ИП Нингулова Р.Х.;

– Ольга Викторовна Пономарева – администратор магазина «Виктория» ИП Нингулова Р.Х.;

– Виктор Сергеевич Филиппов – индивидуальный предприниматель;

– Оксана Юрьевна Гаврилович – директор магазина компании «Абаканские кварталы семья гастрономов»;

– Алия Назарбаевна Исаева – директора магазина компании «Абаканские кварталы семья гастрономов»;

– Лариса Викторовна Пинясова – директора магазина компании «Абаканские кварталы семья гастрономов»;

– Олеся Геннадьевна Ефремова – бухгалтер компании «Абаканские кварталы семья гастрономов»;

– Алена Ивановна Точилова – бухгалтер компании «Абаканские кварталы семья гастрономов».

За вклад в развитие торговой деятельности в Республике Хакасия Благодарностью Министерства экономического развития Республики Хакасия награждена:

– Рябига Хазиятовна Нингулова – индивидуальный предприниматель, руководитель центра садоводства.

Почётной грамотой Администрации города Абакана награждены:

– Виктор Николаевич Стальмаков – индивидуальный предприниматель, руководитель сети магазинов «Ирэна»;

– Сергей Васильевич Иванов – индивидуальный предприниматель, руководитель торгового дома «Овалтун»;

– Татьяна Михайловна Соловьёва – индивидуальный предприниматель, руководитель производства «Соловьёвские колбасы»;

– Ирина Викторовна Мальцева – индивидуальный предприниматель, руководитель сети магазинов «Абаканские кварталы семья гастрономов».

Почётной грамотой Комитета муниципальной экономики Администрации города Абакана награждены:

– Олег Николаевич Дьячков – электросварщик МКУ «Абаканский рынок»;

– Александр Анатольевич Изюмский – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МКУ «Абаканский рынок»;

– Евгений Павлович Ковалев – оператор ЭВМ МУП «Абаканский рынок»;

– Татьяна Петровна Сергеева – специалист по кадровому делопроизводству МУП «Абаканский рынок»;

– Денис Иванович Шадрин – старший контролёр МУП «Абаканский рынок».

Спасибо за вашу работу и высокий уровень мастерства, желаем успехов и вдохновения на новые свершения!