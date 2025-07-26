Профессиональный праздник: чествование торговых работников Абакана

В Администрации города Абакана накануне чествовали работников торговли – людей, чей труд незаменим в повседневной жизни каждого горожанина. Именно они, работники торговли, обеспечивают нас необходимыми товарами, предоставляют качественный сервис и создают атмосферу комфорта при совершении покупок. Улыбчивые, доброжелательные и всегда готовые прийти на помощь, они создают настроение на целый день, формируя имидж современного, клиентоориентированного Абакана.
Заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына поздравила работников торговли с профессиональным праздником:
– Сфера торговли – очень сложная и тонкая деятельность. Я выражаю искреннее восхищение теми людьми, которые непосредственно взаимодействуют и соприкасаются с потребителями и покупателями.
Отдельно хочу поблагодарить товароведов, которые работают над тем, чтобы движение нужных и интересных товаров доходило до нас, как до потребителей.
Также я восхищаюсь организаторами бизнеса. Сейчас, когда онлайн-торговля пытается вытеснить всё, вы столько сил и времени вкладываете в своё дело, – это по-настоящему показывает ваше упорство и умение достигать поставленных целей.
Спасибо вам за то, что даёте возможность побаловать себя, наших родных и близких разнообразными товарами и услугами.
Руководитель производства «Соловьёвские колбасы» Татьяна Соловьёва поделилась впечатлениями от праздника:
– Как руководитель, я испытываю огромную радость от признания нашей компании. Я вижу счастливые лица сотрудников, и это стимулирует меня к дальнейшему развитию и новым достижениям.
Наша компания на рынке существует уже 22 года. За этот большой срок мы приобрели много знаний и навыков, стараемся делать продукцию хорошего качества. Наша продукция нравится покупателям, люди оставляют хорошие отзывы. У нас большой штат сотрудников, все они постоянно обучаются, чтобы быть в курсе самых современных технологий.
Желаю нашему городу как можно больше хороших торговых предприятий и отзывчивых покупателей!
Профессионалам своего дела накануне вручили Благодарственные письма и почётные грамоты. Благодарственным письмом Главы города абакана за добросовестный труд, высокий профессионализм, обеспечение бесперебойной работы предприятий торговли города Абакана и в связи с празднованием Дня работника торговли отмечены:
– Сергей Александрович Оксененко – продавец консультант ООО «ТД «Овалтун»;
– Любовь Васильевна Иванова – заведующая хозяйственной частью ООО «ТД «Овалтун»;
– Татьяна Владимировна Яцковская – заведующая отделом ООО «ТД «Овалтун»;
– Анна Владимировна Калинина – старший менеджер ООО «ТД «Овалтун»;
– Наталья Анатольевна Вершинина – руководитель отдела закупа ООО «ТД «Овалтун»;
– Ольга Валериевна Баланец – менеджер по закупу ООО «ТД «Овалтун»;
– Антонина Владимировна Лыткина – продавец-консультант ООО «ТД «Овалтун»;
– Василий Васильевич Покало – старший менеджер ООО «ТД «Овалтун»;
– Анастасия Павловна Нестерова – руководитель оптово-розничного отдела ООО «ТД «Овалтун»;
– Людмила Афанасьевна Сагалакова – вязальщица колбасных изделий ИП Соловьёва Т.М.;
– Николай Петрович Санников – формовщик колбасных изделий ИП Соловьёва Т.М.;
– Дмитрий Леонидович Богатырев – слесарь по ремонту оборудования ИП Соловьёва Т.М.;
– Александр Евгеньевич Старцев – торговый представитель ИП Соловьёва Т.М.;
– Галина Викторовна Деляева – кладовщик на складе готовой продукции ИП Соловьёва Т.М.;
– Виталий Петрович Петухов – технолог колбасного производства ИП Соловьёва Т.М.;
– Оксана Владимировна Марцинковская – начальник отдела сбыта, снабжения ООО «Металлодизайн»;
– Светлана Владимировна Фомина – товаровед-агроном ИП Нингулова Р.Х.;
– Лариса Витальевна Шевердук – продавец-консультант ИП Нингулова Р.Х.;
– Виталий Геннадьевич Коробейников – менеджер ИП Нингулова Р.Х.;
– Жанна Григорьевна Баутина – старший продавец ИП Нингулова Р.Х.;
– Ольга Викторовна Пономарева – администратор магазина «Виктория» ИП Нингулова Р.Х.;
– Виктор Сергеевич Филиппов – индивидуальный предприниматель;
– Оксана Юрьевна Гаврилович – директор магазина компании «Абаканские кварталы семья гастрономов»;
– Алия Назарбаевна Исаева – директора магазина компании «Абаканские кварталы семья гастрономов»;
– Лариса Викторовна Пинясова – директора магазина компании «Абаканские кварталы семья гастрономов»;
– Олеся Геннадьевна Ефремова – бухгалтер компании «Абаканские кварталы семья гастрономов»;
– Алена Ивановна Точилова – бухгалтер компании «Абаканские кварталы семья гастрономов».
За вклад в развитие торговой деятельности в Республике Хакасия Благодарностью Министерства экономического развития Республики Хакасия награждена:
– Рябига Хазиятовна Нингулова – индивидуальный предприниматель, руководитель центра садоводства.
Почётной грамотой Администрации города Абакана награждены:
– Виктор Николаевич Стальмаков – индивидуальный предприниматель, руководитель сети магазинов «Ирэна»;
– Сергей Васильевич Иванов – индивидуальный предприниматель, руководитель торгового дома «Овалтун»;
– Татьяна Михайловна Соловьёва – индивидуальный предприниматель, руководитель производства «Соловьёвские колбасы»;
– Ирина Викторовна Мальцева – индивидуальный предприниматель, руководитель сети магазинов «Абаканские кварталы семья гастрономов».
Почётной грамотой Комитета муниципальной экономики Администрации города Абакана награждены:
– Олег Николаевич Дьячков – электросварщик МКУ «Абаканский рынок»;
– Александр Анатольевич Изюмский – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МКУ «Абаканский рынок»;
– Евгений Павлович Ковалев – оператор ЭВМ МУП «Абаканский рынок»;
– Татьяна Петровна Сергеева – специалист по кадровому делопроизводству МУП «Абаканский рынок»;
– Денис Иванович Шадрин – старший контролёр МУП «Абаканский рынок».
Спасибо за вашу работу и высокий уровень мастерства, желаем успехов и вдохновения на новые свершения!
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