Абакан продолжает отправлять гуманитарный груз для бойцов на фронте

Гуманитарная помощь из родного города – это не просто посылка с вещами, это своеобразный «привет из дома», способный на время стереть грань между войной и миром. В условиях физической и эмоциональной нагрузки, вдали от привычного окружения груз, собранный руками земляков, становится осязаемым доказательством поддержки, напоминанием о том, что солдата помнят, ждут и верят в его победу.

Глава города Абакана Алексей Лемин проверил формирование очередной партии гуманитарного груза для бойцов, находящихся в зоне Специальной военной операции:

– Мы в очередной раз отправляем гуманитарный груз на линию фронта. Данный груз – адресный, он направляется одной из наших частей, которая базируется в городе Абакане. Здесь генераторы, бензопилы, ямобуры, шуруповёрты, лопаты, разные строительные материалы, – всё для того, чтобы наши ребята могли в кратчайшие сроки оборудовать боевые позиции. Конечно, мы также отправляем нашу питьевую воду, продукты питания, особенно сладости, которые ребята с большим удовольствием ждут и принимают, находясь на линии фронта. Мы отправляем адресно то, что наша часть запросила. Гуманитарный груз для бойцов Специальной военной операции мы собираем всем городом, и я говорю огромное спасибо жителям Абакана, которые несмотря ни на какие сложности по-прежнему помогают нашим бойцам. Мы отправляем гуманитарный конвой, и следом начинаем загружать новую фуру, которая пойдёт на направление Донецкой Народной Республики. Самое главное – это «тактика», катушки оптоволоконного кабеля, дроны, дорогие и сложные позиции.

Формирование и доставка груза – это не просто логистическая задача. Это проявление единения, сплочённости, готовности подставить плечо в трудную минуту. Каждый предмет, каждая вещь, отправленная из дома, несёт в себе частичку тепла, любви и заботы. В коробках – вещи первой необходимости: средства личной гигиены, канистры для воды, инструменты, продукты питания длительного хранения, сладости, постельное бельё. Всё это собрано с душой, тщательно упаковано и готово отправиться в путь, чтобы поддержать наших. За каждой собранной посылкой – личные истории, желание помочь и облегчить жизнь тем, кто сейчас нуждается в этом больше всего.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции продолжается по адресу: ул. Кирова, 20в, склад № 3, среда-четверг, с 09:00 до 17:00.