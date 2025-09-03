В Абакане стартует новый сезон школьной лиги КВН «Юниор»

13 сентября в 16:00 Городской центр культуры «Победа» распахнёт свои двери для любителей юмора всех возрастов! Здесь состоится открытый Фестиваль школьной лиги КВН Абакана «Юниор» – стартовое событие первого сезона 2025 – 2026 годов. На сцене «Победы» развернётся настоящая битва талантов. В фестивале примут участие команды не только из Абакана и «Школы КВН», но и представители Черногорска, Саяногорска, других городов Хакасии, а также гости из Минусинска и Республики Тыва. Молодые юмористы продемонстрируют свои лучшие шутки и сразятся за право называться самыми остроумными. Оценивать их выступления будет компетентное жюри, состоящее из опытных КВНщиков и деятелей культуры.

Предварительный список участников: «Сборная лицея» (Лицей им. Н.Г. Булакина), «Малая сборная лицея» (Лицей им. Н.Г. Булакина), «В десяточку» (школа № 10), «Люди в форме» (школа № 2), «Малиновый куст» (школа № 24), «ВПР» (школа № 11), «Ребята с последней парты» (школа № 19), «Мультификс» (г. Минусинск), «Лунные дети» (г. Кызыл), «Неповторимыши» (г. Кызыл), «Абаканские пацаны и девчонки» (Школа КВН Абакана).

Фестиваль КВН – это отличная возможность для команд заявить о себе и познакомиться со зрительской аудиторией, а для зрителей – открыть для себя новые таланты и получить заряд позитива. Организаторы приглашают всех желающих на праздник детского юмора, чтобы поближе познакомиться с участниками и поддержать молодых КВНщиков! Не пропустите!

Билеты можно приобрести по ссылке: https://победа.абакан.рф/#event/2518835