Расширяем зелёный фонд: в 10 жилом районе Абакана высадили 300 молодых сосен

Чистота и красота города – это не временная задача, а ежедневная ответственность каждого из нас. Можно устраивать разовые уборки, но гораздо эффективнее поддерживать чистоту постоянно, не допуская засорения. Сегодня в 10 жилом районе представители Администрации города Абакана и структурных подразделений, Совета депутатов города Абакана и активные жители вышли на плановый субботник и высадили сосны. Жители 10 жилого района активно поддерживают подобные инициативы. Для многих из них высадка деревьев стала доброй семейной традицией, передающейся из поколения в поколение. Это показывает их искреннюю заботу об окружающей среде и стремление сделать свой район лучше.

Глава города Абакана Алексей Лемин уверен: чтобы из маленького саженца выросло могучее дерево, потребуются годы, но именно сейчас, объединив усилия, мы закладываем основу для зелёного и процветающего Абакана:

– Мы ежегодно проводим традиционные субботники и каждую весну и осень высаживаем деревья, пополняя наш зелёный фонд. Погода у нас этому способствует, уже достаточно прохладно, и в это время – самые благоприятные условия для высадки. На этой территории мы не первые. Неделю назад здесь высаживали деревья сотрудники СГК. В 2024 году мы уже начали высаживать сосны в 10 жилом районе, это та территория, которая отделяет республиканскую автодорогу от жилого массива. Практика показывает, что приживаемость сосен здесь довольно высокая, около 80% саженцев приживаются успешно. Поверьте, пройдёт 10 лет и здесь будет самый настоящий лес! Выбрали мы этот район не случайно, потому что он довольно молодой, зелёного фонда ещё не так много, и мы решили его расширить. Сосны нам достались бесплатно из Минусинского района, где проводилась расчистка территории для прокладки линий электропередач, нам оставалось их только доставить до места. Конечно, активно помогло «Абаканское парковое хозяйство», за что им большое спасибо.

Особенно трогательно было наблюдать за детьми, которые вместе с родителями высаживали маленькие сосенки. Малыши старательно закапывали саженцы в землю, поливали их и даже разговаривали с ними, желая им скорейшего роста. Чувствовалось, что для них это не просто посадка дерева, а нечто большее – вклад в будущее своего города. Житель 10 жилого района Игорь давно хотел поучаствовать в высадке деревьев, и сегодня посадил сосну с четырёхлетним сыном:

– Я регулярно сажаю деревья у себя во дворе или около дома, но давно хотел помочь посадить дерево для города. Сегодня я привёл с собой сына, он с радость похлопывает землю лопаткой, говорит, что ему нравится. Очень здорово, что теперь у него будет своё дерево. Я надеюсь, когда сын вырастет, будет приходить сюда и вспоминать, как мы вместе сделали наш город зеленее и чище.

И вот, после того, как 300 саженцев сосны заняли свои почётные места, вооружившись перчатками и мешками для мусора, жители с энтузиазмом принялись за дело. Кто-то собирал опавшие листья, кто-то убирал скопившийся за лето мусор, а кто-то удалял сорняки и сухую траву. Настроение у всех было отличное, ведь приятно осознавать, что делаешь свой город чище, зеленее и комфортнее для всех.