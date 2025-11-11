Итоги очередного штаба по капитальному ремонту школы № 10

В абаканской школе № 10 продолжается капитальный ремонт по национальному проекту «Молодёжь и дети», федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Сегодня на очередном штабе Глава города Абакана Алексей Лемин вместе с руководителями профильных ведомств проверил продвижение работ на объекте. На этой неделе подрядчик должен завершить шпатлевание фасада здания, а также планируется завершить штукатурные работы во внутреннем дворе. После этого все силы подрядчик намерен бросить на покраску фасада. Закуплены и оплачены все необходимые строительные материалы, включая отливы на окна и систему вентиляции для пищеблока.

Внутри школы на первом этаже продолжается окраска помещений, укладка линолеума и плинтусов, а также завершается оклейка обоев. В пищеблоке установили розетки, полностью подключили освещение. Ожидаются поставки ограждений для тепловых приборов в спортивный зал, облицовочных панелей и плитки на входную группу. Специалисты завершают сварочные работы по ступеням на эвакуационной лестнице, после чего начнётся их установка.

Алексей Лемин прокомментировал ход капремонта школы № 10:

– На сегодня не так много работ осталось внутри помещений. Большая часть школы уже готова: вымыта, расставлено оборудование. Завершить работы осталось на втором этаже всего в двух помещениях, на первом этаже необходимо устранить некоторые замечания. Надеемся, что в течение трёх недель подрядчик всё это устранит, и школа будет готова к встрече учеников. Наружных работ тоже осталось не так много, но, к сожалению, темпы, которые демонстрирует подрядчик, нас по-прежнему не радуют. Уже пришли холода, и штукатурить фасад в настоящих условиях без создания теплового контура невозможно. Здесь строительный контроль будет накладывать определённые ограничения. Это потребует от подрядчика дополнительных затрат и времени на создание «тепляков». Контроль на школе осуществляется в постоянном режиме, здесь и муниципальный заказчик, и стройконтроль, и прокурор города, который практически не пропускает ни один штаб, и я точно так же присутствую практически всегда. Меры прокурорского реагирования – вынужденные. Основная причина: у подрядной организации – много объектов, и сам подрядчик не рассчитал свои силы, возможности и финансовые средства. При этом муниципальный заказчик полностью рассчитывается по взятым на себя обязательствам, задолженности по выполненным работам нет, но определённые финансовые трудности у подрядчика есть. По заверению подрядчика, все необходимые материалы для завершения строительства уже оплачены, это входная группа, аварийная лестница, воздуховоды в пищеблоке, всё это в ближайшее время поступит на объект и будет монтироваться.

Подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт, – общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройРесурс». Стоимость контракта – 140,4 млн руб.