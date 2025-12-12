Ансамбль русской песни «Воскресение» стал лауреатом на Всероссийском конкурсе

Народный самодеятельный коллектив «Ансамбль русской песни «Воскресение» «Абаканского Дворца Молодёжи» под руководством Марии Филимоновой стал Лауреатом II степени на V Всероссийском конкурсе традиционной песни «Разродимая сторонка»! Ансамбль блестяще выступил в номинации «Народное пение» среди любительских коллективов.

Учредителем этого престижного конкурса является государственное образовательное бюджетное учреждение культуры высшего образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры».

Абаканский ансамбль русской народной песни «Воскресение» ведет активную концертную деятельность. Упорный труд, требовательность к себе, дружеская атмосфера в коллективе, стремление к самосовершенствованию – всё это дает возможность ансамблю добиваться всеобщего признания и высоких результатов в конкурсах, фестивалях различного уровня.

Участники ансамбля русской народной песни «Воскресение» имеют огромный творческий потенциал, желание радовать окружающих ярким, профессиональным исполнением, они знакомят жителей города Абакана с русской народной песней, через своё искусство показывают огромный воспитательный потенциал, заключённый в произведениях. Коллектив отличается динамичностью, слаженностью в работе, ответственностью, готовностью к взаимопомощи и взаимовыручке. Ансамбль «Воскресение» является одним из самых ярких и узнаваемых творческих формирований не только муниципального бюджетного учреждения культуры «Абаканский Дворец Молодёжи», но и всего Абакана.

Поздравляем Марию Филимонову и всех участников ансамбля «Воскресение» с заслуженной победой! Желаем дальнейших творческих успехов и новых ярких выступлений! Пусть ваши песни и дальше радуют наши сердца!