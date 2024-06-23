За все полтора года сразу: с 1 июля тарифы на ЖКУ вырастут в среднем на 10%

Больше всех подорожает газ.

С 1 июля цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будут увеличены в России в среднем на 10%. Об обоснованности такого повышения рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Казанцева отметила, что повышение тарифов является своевременным, поскольку оно не происходило в течение полутора лет. Существующий уровень инфляции, износ основных фондов и отсутствие инвестиций затрудняют дальнейшее развитие ЖКХ. По её словам, повышение тарифов будет неравномерным: на отдалённых территориях оно составит чуть более 4 процентов, тогда как в других регионах может достигать 15 процентов.

В большинстве регионов, где преобладают жилые объекты с неполным обеспечением коммунальными услугами, наиболее ощутимым будет повышение тарифов на газоснабжение и электроэнергию, отметила экономист. Даже в тех местах, где рост тарифов будет незначительным, люди почувствуют значительное увеличение расходов на содержание жилья, так как с 1 января уже повысились тарифы на капитальный ремонт и общедомовые расходы.

Сильнее всего подорожает газ для приготовления пищи — на 23 процента, горячая вода и водоотведение вырастут на 11-14 процентов, а электроэнергия для квартир без электроплит подорожает в определённые часы суток. Менее всего подорожает электроэнергия при одноставочном тарифе — на 8,7 процента.

По прогнозам, значительное повышение тарифов в 2024 году сменится снижением в последующие годы на 4-5 процентов, сообщила Казанцева. Она подчеркнула, что повышение тарифов — это лишь часть реформы жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо также совершенствовать систему социальной поддержки для компенсации расходов на содержание жилья, повышать платёжную дисциплину, устранять коррупционные схемы в сфере ЖКХ и внедрять механизмы частно-государственного подхода в организации бизнес-процессов, заключила специалист.

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