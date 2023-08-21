Россия готовится начать экспортировать продовольствие только за рубли: к чему это приведет

До полного перехода на новую систему расчетов остается чуть больше двух месяцев.

С 1 ноября все расчеты по экспорту российской сельскохозяйственной продукции переводятся в рубли. Схема полностью повторяет правила, по которым Россия торгует с Евросоюзом газом, и направлена на защиту зернового экспорта от санкций. К чему приведут новые правила?

Сейчас мир обсуждает новую зерновую сделку, которую Россия может заключить с Турцией и Катаром без участия Запада. Однако, с 1 ноября мировой продовольственный рынок ждет намного более значимое событие: Россия переводит экспортные сделки по продовольствию в рубли.Скорее всего, это затронет не всех. Скажем, ряду стран Африки мы пообещали до 50 тыс тонн бесплатного зерна. В первую очередь, инициатива коснется покупателей из числа «недружественных» стран. По сути, европейцам будет поставлен ультиматум: хотите покупать российскую пшеницу — готовьте рубли.

Как считает вице-премьер Виктория Абрамченко, «фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами».

По ее же словам, к расчетам в национальных валютах проявляют интерес страны Персидского залива и Африки, а в торговле с государствами ЕАЭС и Китаем такие операции уже ведутся. Уже сейчас в рублях осуществляется более половины торговых операций со многими странами, которым Россия продает зерно. Для примера — около 30-40% сделок в рублях производятся даже со странами Карибского бассейна.

Значительная часть экспорта российского продовольствия уже осуществляется за рубли.

Зерновые контракты в российской валюте будет способствовать продвижению рубля в торговых операциях, более тесные платежные взаимоотношения и интеграции с теми экономиками, на продовольственные рынки которых собирается выйти Россия. В первую очередь, это государства Азии и Африки.

Продолжение укрепления рубля в качестве твердого средства для расчета России сначала с «дружественными», а затем негативно настроенными державами может стать хорошим подспорьем в процессе создания единой коллективной валюты в рамках БРИКС — этот вопрос участники организации все чаще и чаще затрагивают на своих заседаниях.

Насколько значимым будет решение России, можно сделать вывод по объемам ее экспорта продовольствия. С начала агросезона (1 июля) до середины августа Россия экспортировала 9,1 млн тонн зерна. Пшеницы поставлено на внешние рынки 6,8 млн тонн против 3,85 млн в прошлом сезоне. Лидером по импорту наших зерновых культур стала Саудовская Аравия - ей поставлено 1,25 млн тонн. Больше всего российской пшеницы купила Турция - 850 тыс. тонн. Лидеры роста импорта пшеницы из стран первой десятки - Бангладеш (3500%) и Йемен (1700%). Иран держится в пятерке крупнейших импортеров зерновых культур (690 тыс. тонн) только благодаря поставкам фуражных культур частным покупателям.

Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы.

По данным Bloomberg, портовые мощности России сейчас работают на пределе: никогда еще столько зерна страна не вывозила. Если говорить о цене, то на сегодня она считается в долларах и колеблется от 240 до 250 долларов за тонну.

По оценке главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, за год Россия сможет экспортировать 55 млн тонн пшеницы, опередив всех мировых лидеров – Австралию, США, Канаду и Украину.

Наша доля на рынке составляет порядка 15%, а, значит, переход к продажам продовольствия за рубли напрямую отразится на всей мировой торговле, и, что ожидаемо, позволит, наконец, стабилизировать курс рубля, вернув его «стоимость» к уровню, как минимум, весны этого года.

Зерно за рубли должно помочь укрепить национальную валюту.

Плюс – позволит снизить определенный дисбаланс в торговле с некоторыми странами. В частности, с Китаем мы в меньшей степени торгуем за рубли, чем за юани. Проведение двусторонних зерновых сделок в российских денежных знаках позволит несколько сгладить такую статистику.