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Россия готовится начать экспортировать продовольствие только за рубли: к чему это приведет

Лана Авг 21, 2023 Экономика

Россия готовится начать экспортировать продовольствие только за рубли: к чему это приведет

До полного перехода на новую систему расчетов остается чуть больше двух месяцев.

С 1 ноября все расчеты по экспорту российской сельскохозяйственной продукции переводятся в рубли. Схема полностью повторяет правила, по которым Россия торгует с Евросоюзом газом, и направлена на защиту зернового экспорта от санкций. К чему приведут новые правила?

Сейчас мир обсуждает новую зерновую сделку, которую Россия может заключить с Турцией и Катаром без участия Запада. Однако, с 1 ноября мировой продовольственный рынок ждет намного более значимое событие: Россия переводит экспортные сделки по продовольствию в рубли.Скорее всего, это затронет не всех. Скажем, ряду стран Африки мы пообещали до 50 тыс тонн бесплатного зерна. В первую очередь, инициатива коснется покупателей из числа «недружественных» стран. По сути, европейцам будет поставлен ультиматум: хотите покупать российскую пшеницу — готовьте рубли.

Как считает вице-премьер Виктория Абрамченко, «фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами».

По ее же словам, к расчетам в национальных валютах проявляют интерес страны Персидского залива и Африки, а в торговле с государствами ЕАЭС и Китаем такие операции уже ведутся. Уже сейчас в рублях осуществляется более половины торговых операций со многими странами, которым Россия продает зерно. Для примера — около 30-40% сделок в рублях производятся даже со странами Карибского бассейна.

Россия готовится начать экспортировать продовольствие только за рубли: к чему это приведет

Значительная часть экспорта российского продовольствия уже осуществляется за рубли.

Зерновые контракты в российской валюте будет способствовать продвижению рубля в торговых операциях, более тесные платежные взаимоотношения и интеграции с теми экономиками, на продовольственные рынки которых собирается выйти Россия. В первую очередь, это государства Азии и Африки.

Продолжение укрепления рубля в качестве твердого средства для расчета России сначала с «дружественными», а затем негативно настроенными державами может стать хорошим подспорьем в процессе создания единой коллективной валюты в рамках БРИКС — этот вопрос участники организации все чаще и чаще затрагивают на своих заседаниях.

Насколько значимым будет решение России, можно сделать вывод по объемам ее экспорта продовольствия. С начала агросезона (1 июля) до середины августа Россия экспортировала 9,1 млн тонн зерна. Пшеницы поставлено на внешние рынки 6,8 млн тонн против 3,85 млн в прошлом сезоне. Лидером по импорту наших зерновых культур стала Саудовская Аравия - ей поставлено 1,25 млн тонн. Больше всего российской пшеницы купила Турция - 850 тыс. тонн. Лидеры роста импорта пшеницы из стран первой десятки - Бангладеш (3500%) и Йемен (1700%). Иран держится в пятерке крупнейших импортеров зерновых культур (690 тыс. тонн) только благодаря поставкам фуражных культур частным покупателям.

Россия готовится начать экспортировать продовольствие только за рубли: к чему это приведет

Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы.

По данным Bloomberg, портовые мощности России сейчас работают на пределе: никогда еще столько зерна страна не вывозила. Если говорить о цене, то на сегодня она считается в долларах и колеблется от 240 до 250 долларов за тонну.

По оценке главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, за год Россия сможет экспортировать 55 млн тонн пшеницы, опередив всех мировых лидеров – Австралию, США, Канаду и Украину.

Наша доля на рынке составляет порядка 15%, а, значит, переход к продажам продовольствия за рубли напрямую отразится на всей мировой торговле, и, что ожидаемо, позволит, наконец, стабилизировать курс рубля, вернув его «стоимость» к уровню, как минимум, весны этого года.

Россия готовится начать экспортировать продовольствие только за рубли: к чему это приведет

Зерно за рубли должно помочь укрепить национальную валюту.

Плюс – позволит снизить определенный дисбаланс в торговле с некоторыми странами. В частности, с Китаем мы в меньшей степени торгуем за рубли, чем за юани. Проведение двусторонних зерновых сделок в российских денежных знаках позволит несколько сгладить такую статистику.

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