Миллиарды долларов, вывезенных за рубеж олигархами, возвращаются в Россию

Тотальная русофобия и санкции привели к тому, что в экономику нашей страны начали возвращаться капиталы.

Более тридцати лет олигархи всеми возможными способами ежегодно выводили из нашей страны сотни миллиардов долларов. Никакие меры российского правительства не помогали сократить этот поток. Помощь пришла откуда не ждали: тотальная русофобия и санкции вынудили воротил бизнеса не только существенно свернуть вывод средств, но и начать их возвращение в Россию. Таким образом, общие дополнительные вливания в нашу экономику оказались намного масштабнее тех государственных активов, которые Запад заморозил в своих банках.

Первым среди российских миллирардеров о «репатриации» капиталов публично заявил Олег Дерипаска:

«Охота американских олигархов за деньгами деловых русичей и русских промышленников не прекращаетс. Но однозначно приводит только к тому, что от 500 млрд до 1 трлн € или $, инвестированных русичами на западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах, средств медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток) возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности», - написал он в своем телеграм-канале.

Олег Дерипаска.

Международное финансовое агентство Блумберг называет меньшие цифры: 50 миллиардов долларов. В основном речь идет о крупных компаниях, например, о производителе строительной техники UMG или медицинском холдинге MD Medical Group Игоря Шилова и Марка Курцера с Кипра в Россию. Но их примеру следуют и другие россияне. В любом случае, к этой цифре можно смело прибавлять еще сотни миллиардов долларов, которые без санкций ушли бы за рубеж в 2022-2023-м, а сейчас остались внутри страны. Только с начала 2023 года в российские офшоры пришли 115 компаний, а в целом с начала СВО - больше 250. Не будь санкций, большинство из них осело бы на Кипре и Виргинских островах.

В числе тех, кто решился на перерегистрацию активов в первых рядах, были бывший генеральный директор компании «Фосагро» Андрей Гурьев и председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников. При этом Виктор Рашников перевел материнскую компанию ММК с Кипра в город Магнитогорск, а не в «русский офшор» в Калининграде или во Владивостоке.

На Западе утверждают, что это Кремль оказывает давление на богатейших россиян, требуя репатриации их активов из стран, которые он называет «недружественными». Но даже если и так: в первую очередь, Запад создал условия для того, чтобы держать в его странах капитал нашим олигархам стало невыгодно и опасно.

Пока экономика России приобрела от санкций намного больше средств, чем - потеряла.

Тем временем, в госбюджет Украины поступили миллиарды гривен от национализации компаний, принадлежащих российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Аркадию и Игорю Ротенбергам, а также - Евгению Гинеру.

Кстати, Россия тоже использует методы врага в войне на финансовом фронте: наша страна заблокировала западные активы на 150 миллиардов долларов.