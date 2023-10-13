Объявляем кадровую голодовку: как экономический блок Правительства мешает приумножению рабочих в стране

В Санкт-Петербурге 6 октября в первый раз прошел форум «Кадры решают всё».

6 октября в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский образовательный форум «Кадры решают всё». Организатором мероприятия выступила лидер ПАРТИИ ДЕЛА в регионе, генеральный директор компании «Твой Консалтинг» Елена Галушко.

Для счастливого будущего наших детей

Несмотря на обилие мероприятий по подобной тематике, форум «Кадры решают всё», который, к слову, проходил впервые, выделился на общем фоне как большим количеством участников из числа школьников и студентов, так и интересным составом спикеров. И конечно, тёплой атмосферой, созданной организаторами. Присутствующая на мероприятии молодёжь была в восторге от числа познавательных секций. В рамках форума ребята смогли не только познакомиться с потенциальными работодателями, в том числе из лёгкой промышленности, которые продемонстрировали свои уникальные объекты в рамках показа мод, но и поприсутствовали на интересных лекциях, в ходе которых стало окончательно понятно: труд рабочего давно стал более высокооплачиваемым и престижным, нежели работа в офисе. И казалось, что экспертам удалось убедить молодёжь – работа руками может приносить не только удовольствие, но и достаток.

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА в Санкт-Петербурге генеральный директор компании «Твой Консалтинг» Елена Галушко

«Форумом закладываем первые кирпичики, результаты этой работы мы увидим только лет через десять. Тем не менее – он необходим. А кроме того, после панельных дискуссий напишем резолюцию, которая будет направлена в различные министерства и Госдуму. Следующий форум состоится уже через девять месяцев на основании наших наработок и метрик. Конечно, мы оценим, чего уже удалось достичь», — заявила в ходе открытия форума Елена Галушко.

Подтвердил её слова и Президент Союза «Санкт-Петербургская Торгово-Промышленная Палата» Владимир Катенев. По его мнению, сегодня молодым людям особенно важно сделать правильный выбор: куда идти учиться и какую специальность получать.

«Сейчас на улице вы видите много курьеров. И есть официальные данные, что около 40% людей, которые занимаются доставкой еды, имеют высшее образование. Возникает вопрос: зачем эти люди тратили время, зачем страна тратила деньги? Я помню, когда заканчивал школу в Ленинградской области, только один из класса поступил в университет. А сегодня, хотя бы один не поступает – это уже удивительно. Конечно, необходим анализ: а сколько реально должно быть юристов, экономистов и так далее. Мы сегодня видим, что явно не хватает инженеров, станкостроителей, айтишников...», — подчеркнул он.

В свою очередь член Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза напомнил: в стране уже несколько десятков лет идёт перестройка в сфере образования. И привела она в итоге не к её усовершенствованию, а к извечному бумаготворчеству.

Член Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза

«Глубокой перестройки так и не произошло. Последние изменения и вовсе привели к массе отрицательных последствий. И то, что сейчас происходит в экономике, об этом напрямую свидетельствует. Не в чем обвинять саму систему образования, на самом деле, потому что это не вина их, это их беда. Кадровое недообеспечение экономики – это боль всех участников: и государства, которое не проводило целевую политику в данной области, и экономики, которая считала, что кадрами должно заниматься исключительно государство, и самих кадров. Потому что многие из них стремились попасть в вуз, причём в любой, только потому что это давало возможность «откосить» от армии. И вот именно поэтому 40% сегодня разносят еду. Систему образования нужно перестраивать, путём создания новых инструкций под реальные цели и задачи, которые сегодня уже стали всем понятны», – сказал он.

Владимир Гамза напомнил, что на текущий момент властями РФ определены 13 ведущий отраслей, на которые будет направлен весь фокус внимания. И это даёт основания для того, чтобы начать перестраивать кадровую политику в стране.

«Начинать нужно со школ. Они должны быть нацелены на подготовку специалистов. Не просто общего и среднего образования, а тех, которые понимают, куда они пойдут учиться дальше. В последних классах должна начинаться глубокая специализация. И, конечно, совершенно очевидно, что нужно прекратить готовить такое большое количество кадров в высших учебных заведениях. Мы столько лет, как пирожки, массово выпускали людей с высшим образованием. А многие из них даже не идут работать по специальности. Получается, что этот процесс ни к чему не приводит, кроме колоссальных госзатра», – резюмировал он.

По мнению эксперта, в России должна появиться система сертификации и образовательный курс, который будет побуждать человека получать глубокие знания. И приобретать их не для «галочки», но для того, чтобы действительно стать первоклассным работником и редким специалистом в своей области.

Уход от рентной экономики не завершён

Не обошлось на мероприятии и без идеологических столкновений. А точнее, без ответа (по каким-то причинам) оскорблённых чиновников на здравую, основанную на реальных фактах и цифрах критику со стороны независимых политических сил.

Особенно «задело» представителей власти выступление секретаря Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА, кандидата экономических наук Алексея Лапушкина. Он напомнил присутствующим, что любая кадровая политика является проекцией экономической. А последняя же была России навязана. И почему–то идёт по прежним рельсам, несмотря на изменение вводных.

Секретарь Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА Алексей Лапушкин

«Мы встраивались в мировую экономическую систему на правах сырьевого придатка, нам рассказывали, что ничего производить самим не нужно. Благодаря изменению вектора внешней политики, а также после возвращения Крыма в родную гавань, наша страна попала под санкционное давление. В результате Россия стала лидером по числу введённых санкций – более 14 тыс. Но речь не об этом. Раньше политика не подразумевала развития производства, а после введения ограничительных мер нашим экономическим властям вдруг стало ясно, что нужно самим что-то производить», – добавил он.

Новая индустриализация страны должна базироваться на кадрах принципиально иного профессионального уровня.

«Чтобы работать на современных станках, нужно знать несколько языков программирования и 3D-моделирования. Именно на таком оборудовании можно создать продукцию, которая будет конкурентноспособной на мировом рынке и обеспечит России технологический суверенитет», — сказал политик.

При этом Алексей Лапушкин отметил, что санкции в обозримом будущем с России снимать никто не собирается, а значит, единственная возможность выстоять и победить на мировой арене – опора на собственное несырьевое высокотехнологичное производство, для которого нужны рабочие руки. И какие это должны быть «руки», государству давно пора определить.

«Сейчас всем стало понятно, что на «героях» по типу Дани Милохина, который зачем-то был лицом Сбербанка, мы эту задачу не решим. Если мы хотим строить в нашей стране современные аграрные и промышленные производства, то сначала необходимо понять: какие специалисты и в каком количестве нам нужны. Поэтому начинать нужно с создания современной системы профессионального и высшего образования, которая работает на решение конкретных задач экономики, а не моду на офисные специальности», — подчеркнул он.

Ответить за проколы экономического блока решил выступающий следом депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов. При этом выступление Морозова скорее выглядело как отчёт о проделанной работе партии власти.

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов

«Я внимательно послушал предыдущих спикеров... с чем-то я согласен, но ведь мало просто осознавать проблему, её нужно решать. Мало делать вид, что она сама по себе должна решиться. Да, действительно, на протяжении трёх десятков лет мы были рентной экономикой. Но те, кто помнит, как разваливался Светский Союз, также осознают, что после этого стало происходить. Был экономический шок, нужно что-то было быстро делать, чтобы страна окончательно не развалилась. Я не сторонник рентной экономики, но надо сказать, что она была достаточно эффективной. А сегодня пришло время резкой смены всего... В прошлом году мы подготовили и реализовали более 200 законодательных актов, направленных на поддержку реального сектора экономики, особенно обрабатывающий отрасли. В этом году нас ждёт ещё около 80 решений... Кроме того, от государства поступило более 2 трлн прямых инвестиций. Ещё порядка 10 трлн будет направлено. И я хочу подчеркнуть, что таких огромных средств страна никогда не выделяла», – парировал он.

Впрочем, подобная поддержка не стыкуется с иными, довольно странными и, скорее, вредными действиями для кадровой политики РФ, заметил после Алексей Лапушкин.

«Хочу напомнить, что с этого года для учеников 11-го класса такие предметы, как физика и химия уже не являются обязательными, их часы сокращают, благодаря нововведениям в системе образования. А если у нас человек не знает данных дисциплин, будь он хоть крайне талантливым и прогрессивным, инженера из него не сделать. И опять же, возвращаясь к российской промышленной политике. Нам же из всех утюгов вещают, что к 2030 году Россия должна произвести 1000 российских самолётов. Замечательно, однако в 2022 году было выпущено только 12 единиц. Возникает вполне резонный вопрос: сколько всё-таки нужно инженеров, чтобы произвести к обозначенному году хотя бы 500 штук? Потому что очевидно – за первоначальными глобальными планами мы уже не угонимся», – сказал он.

Пока власти не обозначат чёткие требования к кадрам: сколько специалистов и каких необходимо в тех или иных областях – никаких сдвигов, в том числе и в экономике глобально не произойдёт. Уже давно пора создать соответствующую государственную программу, с чёткими цифрами и требованиями, уверен политик. И одним определением вектора развития, выделения, какие отрасли являются ключевыми, а какие нет – уже не обойтись. Ведь уже сегодня те, кого считают передовиками, например, производители сельхозтехники, бьют тревогу – пока они сам реализуют собственные программы подготовки кадров с вузами, государство бездействует.