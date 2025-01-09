«Чашка за 600 рублей»: россиян предупредили о сильном росте цен на кофе

Стоимость напитка может вырасти почти на 30%.

2025 год будет сложным для любителей кофе и шоколада, любимые лакомства сильно вырастут в цене. Биржевые цены бьют рекорды, а это неизбежно отразится и на рознице. По прогнозам ряда экспертов, цены могут вырасти на 30%.

Причина — в неблагоприятной погоде и неурожае, а также в проблемах с цепочкой поставок из-за геополитических факторов. Причем, как говорят эксперты, дорожает и арабика, и робуста, чего не было ранее. Конечно, скачки цен были и раньше, но не такие.

«Ситуация не улучшится с учетом тех предпосылок по урожаю, которые на рынке сейчас есть и формируют ту самую цену, которую мы видим на бирже, — рассказал «Коммерсанту» эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. — Поэтому цена окажется точно выше, рост может быть в диапазоне 20-25%. Продавцы будут стараться размазывать это повышение в течение предстоящего 2025 года».

В «Росчайкофе» прогнозируют, что из-за роста цен немного снизится потребление, а кто-то переключится на более демократические форматы.

Фото: pixabay.com

Цены на какао бобы тоже выросли до исторических максимумов. Рост начался ещё в 2023 году, но не останавливается. Это отразится на ценах на шоколад, очередного повышения стоит ждать ближе к осени-зиме.

В 2024 году на мировых товарных рынках наблюдался беспрецедентный рост цен, особенно на какао, которое подорожало примерно на 170 процентов, в то время как цены на кофе подскочили на 73 процента. Некоторые западные эксперты прогнозируют, что цена чашки кофе в ряде стран в 2025 году может взлететь до 600-750 рублей. Сейчас цены на кофе за рубежом в большинстве стран сравнимы с российскими (особенно в крупных городах). Например, в Великобритании самый дешевый кофе обойдется в примерно 300 рублей за чашку.

В РФ самый дорогой кофе в Москве: в среднем, чашка американо обходится в 268 рублей, капучино и латте — 370 и 349 рублей соответственно. Второй город по дороговизне кофе — Краснодар: там за чашку американо просят 235 рублей, а отдельные позиции переваливают за 300 рублей. Во многих городах цены ниже и чашку кофе в кофейне можно взять дешевле, чем за 200 рублей.

До 600 рублей за чашку. Иллюстрация: страница издания, перевод, скриншот.

Кстати, многие россияне уже шокированы ценами на кофе, поэтому вместо похода в кофейни предпочитают более дешевый алкоголь или другие напитки. Дорожает всё, сообщают читатели:

«Посидеть вдвоём и выпить по чашке кофе и по пироженке это минимум 1000₽. Это будет не самая дорогая кофейня. Пиво среднее 100₽ бутылка. Разливное ещё дешевле будет. И на закусь хватит»;

«Хороший кофе теперь пьем дома»;

«Переходим на цикорий»;

«Зашла в магазин — цены выросли на 30-40 % ,чуть сердце не остановилось, дома включила ящик, говорят, что инфляция 7% — отпустило».

Ранее «Блокнот» рассказал о том, что подорожает в 2025 году в России.