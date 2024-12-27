«Одолжи на макарошки»: зарплаты на жизнь не хватает половине россиян

Затруднения из-за стремительно заканчивающихся средств регулярно настигают 48% работающих граждан

Наличие оплачиваемой работы в России образца 2024 года не гарантирует финансовой стабильности и удовлетворения всех потребностей, даже если нет речи о неадекватно высоких запросах. Практически половина россиян, не прохлаждающихся дома, а честно «впахивающих», жалуется на нехватку денег от зарплаты до зарплаты.

Соответствующие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). По данным агентства, в настоящее время 34% работающих испытывает финансовые проблемы часто, а еще 14% - очень часто. Итого 48% людей, чья работа доставляет им щемящее чувство материальной неудовлетворенности.

Еще 45% граждан отметили, что сталкиваются с денежными затруднениями лишь изредка. Соответственно, остается лишь 7% на ту категорию работающих, у которых проблем нет вообще. Получается, что не так уж и много в стране тех, кто может, тратя деньги, ориентироваться не на желтые ценники, а на собственные желания.

Динамика, наблюдаемая в этом вопросе, настораживает. Четыре года назад, в 2020-м, жаловались на регулярную нехватку денег лишь 35% работающих. Тех, кому денег не хватало часто, было 24%, очень часто – 11%.

При этом в правительстве РФ считают, что благосостояние граждан, напротив, растет весьма высокими темпами. Так, в начале ноября министр сельского хозяйства Оксана Лут поделилась своими соображениями по поводу резкого подорожания сливочного масла. По ее словам, причина в том, что граждане разбогатели и просто начали активнее его есть – «не намазывать, а класть кусками». Вот повышенный спрос и разогнал цену, в соответствии с классическими законами рынка.

В конце лета о том, что зарплаты серьезно обгоняют инфляцию, а граждане стали больше потреблять, говорил и Владимир Путин:

- За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8 процента. Причём отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учётом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1 процента за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4 процента.

Официальные данные действительно радуют. Так, Росстат, подведя итоги трех кварталов текущего года, оценил среднюю зарплату россиян в 83891 рубль, что сразу на 17,8% выше показателей 2023-го. При этом ожидаемая инфляция по итогам 2024-го – всего 8,8%. То есть вроде бы и в самом деле народ реально богатеет. Однако почему-то все чаще жалуется на нехватку средств.

Если верить не официальной статистике, а впечатлениям граждан от ценников в супермаркетах, продуктовая инфляция за последнее время составила чуть ли не 50%. Это, конечно, преувеличение. Однако, к примеру, точно подсчитанная с учетом текущих цен стоимость борщевого набора к концу 2024 года выросла на 20,23% и 38,84% по отношению к 2023-му и 2022-му годам соответственно. То есть борщ дорожал быстрее, чем росла средняя зарплата по данным Росстата.

При этом вполне возможно, что общая инфляция и в самом деле не превысит по итогам года 8,8%. Однако при ее расчёте учитываются не только продукты, но и прочие товары и услуги, вплоть до норковых шуб, бриллиантов и прочего. Если низкий рост цен на бриллианты скомпенсирует в показателе итоговой инфляции высокий рос цен на еду, это вряд ли порадует большинство россиян.

Впрочем, вполне возможно, что на самом деле в России все неплохо и личный достаток граждан действительно увеличивается в соответствии с официально озвучиваемой статистикой. Ну а рост жалующихся на нехватку денег связан с тем, что россияне в принципе любят прибедняться.

Так, международный рейтинг, основывающийся на ощущениях самих жителей той или иной страны, поставил Россию на 67-е место в мире по уровню жизни в 2024-м году. При этом граждане Украины, где экономическая ситуация, мягко говоря, ужасающая и уж точно хуже российской, дали своей стране 65-е место.

А еще при желании вполне можно просто обвинить тех, кому зарплаты не хватает, в низкой финансовой дисциплине.