По Хакасии 10 марта прогнозируют ветер

По Республике Хакасия утром и днём 10 марта местами ожидается сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с. Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, сходом снежных масс, отрывом прибрежных льдин с рыбаками (источник ЧС – ветер 15-20 м/с).