Искусство, страсть и мастерство: абаканские спортсмены покорили сердца судей танцевальными «па»

В праздничные выходные наши танцоры участвовали в соревнованиях по танцевальному спорту: 8 и 9 марта в Москве и Красногорске состоялись состязания «Гран При» и «Большой Кубок Прометея». Наши спортсмены, представляющие абаканскую спортивную школу по танцевальному спорту, – Ева Астанаева и Алексей Серков – в числе победителей и призёров. На двоих у ребят – 14 наград.

Танец – это язык, понятный многим. Он позволяет выразить эмоции и передать настроение без слов. Именно поэтому соревнования по танцевальному спорту среди соло исполнителей привлекают внимание множества зрителей и участников. На этих событиях каждый танцор имеет уникальную возможность продемонстрировать свою индивидуальность, технику и творческий подход к движениям. Яркие номера, наполненные страстью и энергией, представленные нашими спортсменами, покорили сердца профессионального жюри.

Наталья Безнощенко тренирует Еву Астанаеву совместно с Романом Федотовым. Она хвалит свою воспитанницу и отмечает, что девочка очень талантливая и старательная, посещает не только общие тренировки, но и часто приходит в зал, чтобы поработать самостоятельно:

– Гордимся нашими солистами! Отличный результат! И Еве, и Алексею пришлось непросто – танцевали несколько туров, в каждой категории участников – до 30 спортсменов, а это серьёзная конкуренция. Наши танцоры справились, и это заслуга самих ребят, нас, как тренеров, и, конечно же, родителей. Целеустремлённости и трудолюбию наших победителей можно только позавидовать. Для тренеров – счастье работать с такими детьми!

Ева – ученица Гимназии, в школу танцевального спорта Абакана пришла в 2019 году. В каждом выступлении она показывает настоящий артистизм и высокий уровень мастерства, поражая зрителей, соперников и судей своей грацией и техническими навыками. В каждой композиции она чётко передаёт тренерские задумки, моментально завораживая аудиторию своим обаянием и самоотдачей на паркете.

У Евы по итогам регионального соревнования категории А по танцевальному спорту «Гран При» – 2 место в категории Соло Юниоры 2+1 Д класс, латиноамериканская программа, 3 место в категории Соло Юниоры 2+1 до Д класса, латиноамериканская программа, 6 место в категории Соло Юниоры 2+1 Д класс, европейская программа. По итогам Российского соревнования по танцевальному спорту категории «А» «Большой Кубок Прометея» – 1 место из 28 в категории Соло Юниоры 2 до Д класса, латиноамериканская программа, 1 место из 28 в категории Соло Юниоры 2+1 до Д класса, латиноамериканская программа.

Алексей Серков – юное дарование. По итогам двух конкурсных дней у Алексея – пять золотых и пять серебряных наград. Он представил судейской коллегии, состоящей из опытных экспертов, несколько сольных композиций, среди которых квикстеп, самба, ча-ча-ча и другие. Алексей в танцах – универсальный: он отлично танцует как в паре, так и соло. Через любой танец он блестяще передаёт историю и настроение, привлекая внимание каждого зрителя. Тренируют перспективного спортсмена Любовь Роговая и Виктория Семидоцкая.

Любовь Роговая с теплом рассказала о победителе престижных соревнований «Гран При» и «Большой Кубок Прометея»:

– Каждый наш воспитанник – наша огромная гордость! Мы всех наших ребятишек безумно любим и ценим, в большом восторге от наших детей. Вместе мы – сила и дружная семья! Лёша очень воспитанный, дисциплинированный, пунктуальный, интеллигентный. На соревнованиях он был с папой. Как мы рады, что этот сложный и одновременно интересный опыт они прошли вместе! Часто папы довольно скептически относятся к танцевальному спорту, предпочитая отдавать мальчиков в бокс, карате и другие мужские виды спорта. Но не каждый отец знает, что занятия танцами по уровню усилий и физической подготовке сопоставим с такими видами, как лёгкая атлетика и кикбоксинг. Это миф, что мальчикам в танцах делать нечего. Поэтому очень хочется, чтобы папы не боялись приводить своих сыновей к нам. В нашем спорте, помимо упорного труда, много красоты, пластики, уважения к соперникам. Каждым «Ты сможешь!» мы вселяем в наших ребят уверенность, что каждый новый шаг ведёт к новым успехам и достижениям. И ведь это не только про спорт, но и про жизнь.

Алексей – первоклассник, учится в 23 школе Абакана, в танцевальном спорте уже три года. На танцпол в Москве и Красногорске ему пришлось выйти 60 раз, каждое выступление по полторы минуты – колоссальный труд! При этом приходилось перебегать с площадки на площадку и по пути вспоминать танцевальные фигуры, прослушивать сообщения от тренера и перенастраиваться на новую композицию. Было трудно, но Алексей Серков справился.

«Только там, в Москве, мы смогли понять слова тренера, что это совсем другой уровень турниров, совсем другие требования. Мой муж впечатлён очень хорошим отношением от начала регистрации и до награждений победителей. Главный судья отвечал на все вопросы. Отметили, что уровень у наших спортсменов высокий, и просили танцевать попроще. Нагрузка огромная – 1/8, 1/4, 1/2 и финал. Без слёз не обошлось, так как ноги у сына «отваливались», и крайний финал он танцевал со слезами на глазах. Но прошли сутки, и Лёша с горящими глазами поехал на второй турнир», – такое сообщение со словами благодарности за поддержку и обратную связь «24 на 7» получила Любовь Викторовна Роговая от мамы нашего победителя. Тренерскую поддержку ребята ощущали даже на расстоянии 5000 км.

Итоги состязаний для Алексея в региональном соревновании категории А по танцевальному спорту «Гран При»: 1 место в категории Соло Дети-1, 3 танца, 2 место в категории Соло Дети -1, 4 танца, 2 место в категории Соло Дети-1, 5 танцев, 2 место в категории Соло Дети-1, Кубок квикстепа, 2 место в категории Соло Дети -1, Кубок самбы, 2 место в категории Соло Дети-1, Кубок Ча-ча-ча.

В Российском соревновании по танцевальному спорту категории «А» «Большой Кубок Прометея» – 1 место с 1/8 Соло Дети-2+1, латиноамериканская программа, 3 танца, 1 место – Соло Дети -2+1, Кубок Ча-ча-ча, 1 место-Соло Дети-1, Кубок Самбы, 1 место – Соло Дети-2+1, Кубок Медленного вальса.

Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям, которые звучат в эти дни в адрес наших абаканских звёздочек и тренеров. Победы в столь престижных соревнованиях – не только награды, но и подтверждение того, что упорный труд и страсть к танцу обязательно приведут к успеху.

16 марта Алексей Серков станет участником ещё одного турнира в Москве. Пожелаем ему ярких выступлений на танцевальном олимпе и, конечно же, побед!