Вечная слава героям: чествование отваги и мужества

В большой зал Администрации города Абакана сегодня пригласили родственников шестерых наших бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции, чтобы передать государственные награды семьям солдат, героически погибших при выполнении служебного долга.

Открывая торжественную церемонию, глава Алексей Лемин обратился к родным героев СВО:

– Быть верным своей стране, быть верным своему слову, быть верным своей семье – вот исключительная черта характера, исключительная доблесть наших воинов. Мечтать о подвиге легко, но стать героем по-настоящему – задача крайне сложная. Наши ребята, наши герои, отдают своей стране самое ценное – свои сердца. Я благодарю вас, родители, за то, что вы смогли воспитать своих сыновей отважными и верными своему слову. Ваши дети не на словах, а на деле доказали, что они мужественные, храбрые и смелые. Не каждый осмелится пойти в бой, оставив семейный очаг и бытовые проблемы; не каждый встанет плечом к плечу с другими воинами на защиту Отечества. Уверен, что ордена и медали будут храниться вами как семейные реликвии, как подтверждение подвигов ваших сыновей, мужей и отцов. Я прекрасно понимаю, что утрату близкого человека очень сложно пережить, иногда это бывает невыносимо… Но ребята отдали свои жизни ради того, чтобы мы с вами могли жить, чтобы жили наши дети, чтобы жили дети их детей, чтобы жила память о них. Пусть они остаются живыми в ваших воспоминаниях, в семейных фото- и видеоархивах, в ваших детях и внуках.

Военный комиссар города Абакана Сергей Спиридонов передал награды в семьи. Указами Президента Российской Федерации орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены (посмертно) рядовой Сазанаков Василий Викторович, рядовой Тогочаков Владимир Иванович, рядовой Чистогашев Роман Сергеевич.

Василий Сазанаков и Роман Чистогашев не успели создать свои семьи. В зале – родители Романа и родная сестра Василия. Среди родных Владимира Тогочакова – мама, жена и сын, который вышел получать отцовский орден. Знает мальчишка, что папа – герой, только сказать ничего не может, катятся слёзы по детским щекам, ранят…

Переданы в семью Бороздина Дмитрия Григорьевича медали Жукова и «За освобождение Авдеевки». К обеим государственным наградам младший лейтенант Бороздин был представлен при жизни, вот только получить их лично не удалось – в боях под Новосёловкой в июле 2024 года Дмитрий погиб.

Серебряная боевая награда – медаль Жукова – символ отваги, самоотверженности, личного мужества и особого отличия при несении боевой службы. Он присуждается за смелость, профессионализм и лидерские качества, проявленные во время военных действий.

Дмитрий Бороздин – из тех героев, которые на защиту своей Родины встали одними из первых. Когда объявили мобилизацию, он сразу, не дожидаясь повестки, пошёл в военкомат. Сначала он вместе с несколькими бойцами занимался ремонтом техники. Потом получил звание офицера и добился перевода на передовую. Так и объяснил маме и супруге: «Не могу оставаться в стороне и быть вдали от передовой, технику ремонтировать». Он хотел быть там, где он больше нужен, а после завершения конфликта мечтал стать военным.

Родные рассказали, что Дмитрий был честным человеком, верным сыном и мужем, прекрасным отцом, хорошим братом и служил по совести – честно и самоотверженно. В октябре 2023 года он был награждён медалью «За воинскую доблесть», в феврале 2024 представлен к награде медалью «За храбрость» II степени, а в апреле 2024 года гвардии младший лейтенант Дмитрий Бороздин награждён Грамотой за высокие показатели в боевой подготовке, образцовое исполнение воинского долга, которое привело к захвату вражеского беспилотного летательного аппарата в населённом пункте Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Сложно сдерживать слёзы, сложно говорить на камеру, собирая слова в предложения, но мама отважного парня Дмитрия Бороздина Ирина Анатольевна знает, что это важно. Важно для неё и внучки, важно для сына, который, став ангелом, оберегает теперь свою семью с небес, важно для других семей, не дождавшихся своих с СВО, важно для всех ребят, которые ушли и не вернулись:

– Многие ребята ушли в зону специальной военной операции осознанно. Мой сын, даже если бы не был мобилизован, он бы всё равно ушёл. Для Димы было важно, чтобы его дочь росла в мирной стране под мирным небом, чтобы её жизни ничего не угрожало. Для нас наши сыновья всегда останутся героями, и помнить их мы будем всегда. Сегодняшние награды важны для нас, для детей, которые гордятся своими отцами.

Медалью «За отвагу» (посмертно) награждены рядовой Смородин Вадим Валентинович и рядовой Чеканов Владислав Константинович – за личное мужество и отвагу, проявленные в боях при выполнении специальных заданий при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. Среди медалей – самая почётная награда, которая по праву считается солдатской.

Семилетнего сына Вадима Смородина в первый класс провожала мама. Остались в памяти у скромного мальчишки нечастые разговоры по видеосвязи, в которых отец просил своего сына слушаться маму и в школе хорошо учиться.

Вернуть тех, кого забрали небеса, невозможно: чувство потери неизбывно у всех участников торжественной церемонии передачи наград... Пусть ордена и медали для каждой семьи станут важными элементами памяти, символизирующими честь и преданность наших стрелков, гранатомётчиков, радиотелефонистов, солдат и офицеров своему Отечеству. Мы будем вас помнить вечно…