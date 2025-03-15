Труд коммунальщиков – основа общего комфорта

В Городском центре культуры «Победа» в эту пятницу было многолюдно, торжественно и душевно. В празднично украшенном уютном зале рабочие, уборщики, слесари, сантехники, машинисты насосных станций, электромонтёры, операторы, водители, инженеры – все те, кто делают нашу жизнь комфортной. Жилищно-коммунальное хозяйство Абакана – это десятки организаций и свыше трёх тысяч работников, трудящихся на благо нашего города.
Работников ЖКХ поздравил первый заместитель Главы города Абакана Владимир Жуковский, начав с интересных исторических фактов:
– Ещё в середине ХVII века в царской Руси Алексей Михайлович I учредил своим указом, что каждый большой дом должен иметь дворника, который имел свисток, метлу и полномочия бить по хребту тех, кто мусорит. Жилищно-коммунальное хозяйство в Советском Союзе начало активно развиваться, когда начали интенсивно строить многоквартирные дома. Уже в 1959 году были изданы правительственные документы, в которых было прописано, что в каждом многоквартирном доме на первом этаже должны были находиться люди или службы, которые следили за исправностью систем водоснабжения, следили за подачей тепла и работой лифтов.
Дату учредили ещё в 1966 году, и поначалу торжество приходилось на четвёртое воскресенье июля и имело другое название – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В третье воскресенье марта праздник стали отмечать лишь с 1988 года, тогда же изменилось его название. Этот праздник – праздник специалистов, труд которых затрагивает множество аспектов, которые напрямую влияют на качество повседневной жизни людей.
В нашем городе в сфере ЖКХ трудится несколько тысяч человек. Они обеспечивают чистоту и порядок, занимаются уборкой территорий, вывозом мусора и снега, благоустройством общественных пространств. Снабжают объекты водой и отоплением, следят за состоянием электросетей и газового хозяйства. В случае непредвиденных ситуаций работники ЖКХ устраняют прорывы труб и отключения электричества. Зачастую ваш труд многие не видят, но все знают номер аварийной службы, так, уж повелось, что люди про вас вспоминают тогда, когда им становится некомфортно.
От имени Главы Администрации города Абакана Алексея Лемина и себя лично сердечно поздравляю всех вас, дорогие друзья, с нашим общим праздником, благодарю вас за труд, за ваш профессионализм, за ваше личное участие в благополучной жизни жителей нашего города. Среди вас нет случайных людей, потому что в этой сфере они не задерживаются. Здоровья вам, терпения, признания вашей работы гражданами, ведь мы работаем для них.
Много слов поздравлений прозвучало со сцены Городского центра культуры, 65 работникам вручены благодарственные письма от Главы Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия; почётные грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия; почётные грамоты и благодарности Главы города Абакана и Администрации города Абакана.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия Максим Виноградов, вручая награды, подчеркнул:
– От имени Главы Республики Хакасия и от себя лично поздравляю вас с праздником! Ваш нелёгкий труд делает нашу жизнь уютней, красивее и комфортнее.
Никто о нас не вспоминает, когда не течёт крыша, когда есть холодная и горячая вода в квартирах, когда чисто в подъездах. Но как только эти обыденные вещи пропадают, сразу вспоминают про ЖКХ.
Я вам желаю, чтобы как можно меньше было сбоев в вашем производственном процессе, меньше было аварийных ситуаций, побольше положительных отзывов и благодарных людей.
Ветеранам службы желаю крепкого здоровья, молодёжи – успехов в познании нашего нелегкого труда. Пусть ваш труд приносит вам моральное и материальное удовлетворение.
Украшением праздничной церемонии стали выступления творческих коллективов группы Discovers и ансамбля народного и современного танца «Шейк».
Почетной грамотой Главы города Абакана награждён Андрей Петрович Щипин – машинист автогрейдера 5 разряда, муниципального казённого учреждения города Абакана «Спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства».
Благодарностью Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия награждены:
Евгений Алексеевич Бычков – директор компании ООО «УЖК»;
Татьяна Анатольевна Жгунова – диспетчер центральной диспетчерской МУП «Троллейбусное управление»;
Галина Сергеевна Левищева – главный бухгалтер ООО «Авилон»;
Эдуард Эдуардович Манн – слесарь-сантехник ООО «Новый город»;
Станислав Сергеевич Панков – мастер участка № 8 «Ремонтно-строительный» АО «Абаканские электрические сети».
Благодарственным письмом Правительства Республики Хакасия награждены:
Сергей Игоревич Бутаков – директор ООО «Служба Заказчика»;
Андрей Иванович Виль – главный инженер Муниципальное казённое учреждение города Абакана «Спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства;
Алёна Владимировна Гельвер – экономист ООО «Управляющая компания «Эталон»;
Юлия Николаевна Габдрахманова – заместитель начальника отдела озеленения Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана «Абаканское парковое хозяйство»;
Любовь Кузьминична Кабаева – директор ООО «Управляющая компания «Наш дом»;
Алексей Владимирович Кобежиков – слесарь по ремонту агрегатов 5 разряда Муниципальное унитарное предприятие города Абакана «Троллейбусное управление»;
Елена Олеговна Корнева – начальник отдела экологии и санитарного содержания территории города Абакана Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана;
Ирина Георгиевна Ноздрюхина – инженер по работе с населением ООО «Управляющая компания «Триумфатор»;
Виктор Петрович Сарлин – слесарь-сантехник 4 разряда ООО «Муниципальная «Управляющая жилищная компания»;
Татьяна Ивановна Терентьева – уборщик дворовой территории ООО «Управляющая компания «Комфорт»;
Оксана Николаевна Усова – экономист ООО «Управляющая компания «Жилсервис».
Почётной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия награждены:
Анатолий Михайлович Баутин – водитель 5 разряда Муниципального казённого учреждения города Абакана «Спецавтобаза ЖКХ»;
Ирина Александровна Вершке – водитель троллейбуса 1 класса МУП «Троллейбусное управление»;
Николай Александрович Гагарин – электрогазосварщик ООО «СтройЖЭУ»;
Андрей Леонидович Домогашев – старший мастер участка по совместительству техник-метролог ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг №3»;
Евгений Александрович Золотухин – монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг №2»;
Эдуард Архипович Иридеков – рабочий зеленого хозяйства 5 разряда Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканское парковое хозяйство»;
Алексей Григорьевич Кудин – дворник ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 7»;
Наталья Владимировна Личикова – главный специалист жилищно-коммунального отдела Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана;
Егор Олегович Шулбаев – начальник производственно-технического отдела Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Водоканал».
Почетной грамотой Администрации города Абакана награждены:
Владимир Борисович Акимкин – водитель автомобиля 4 разряда автотранспортного цеха Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Водоканал»;
Ирина Ивановна Барцева – заместитель главного бухгалтера ООО «УЖК»;
Ирина Михайловна Васильева – специалист по кадрам ООО «Участка жилищно–эксплуатационных услуг № 2»;
Алексей Федорович Видяков – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда участка по эксплуатации КНС Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Водоканал»;
Александр Яковлевич Генер – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканская служба благоустройства»;
Игорь Александрович Гостевский – рабочий зеленого хозяйства 4 разряда Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканское парковое хозяйство»;
Любовь Владимировна Дресвянская – техник по благоустройству ООО «Эксплуатация»;
Александр Валерьевич Кириченко – инженер Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканская служба благоустройства»;
Анна Николаевна Кошелева – водитель троллейбуса 2 класса Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Троллейбусное управление»;
Оксана Геннадьевна Левашова – мастер по благоустройству ООО «Управляющая компания «Партнер Плюс»;
Сергей Васильевич Наконечников – рабочий по уборке и содержанию дорог 4 разряда Муниципального казенного учреждения города Абакана «Спецавтобаза жилищно–коммунального хозяйства»;
Наталья Валерьевна Силевко – ведущий юрисконсульт ООО «Управляющая компания «Эталон»;
Андрей Алексеевич Стармажев – электрогазосварщик 4 разряда ООО «УЖК Жилсервис»;
Наталья Николаевна Спицина – Инженер по расчетам Группы технического контроля ООО «Абаканэнергосбыт»;
Семен Павлович Сычев – начальник транспортно-технического отдела Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана.;
Дмитрий Михайлович Черепанов – рабочий по уборке и содержанию дорог 5 разряда Муниципального казенного учреждения города Абакана «Спецавтобаза жилищно – коммунального хозяйства»;
Евгений Николаевич Чистяков – рабочий зеленого хозяйства Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Городская ритуальная служба»;
Александр Петрович Чеснов – слесарь–механик по радиоэлектронной аппаратуре ООО «Управляющая компания «Новый город».
Благодарственным письмом Главы города Абакана награждены:
Марина Викторовна Анохина – бухгалтер Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканская служба благоустройства»;
Людмила Алексеевна Бизяева – главный инженер ООО «Служба Заказчика»;
Максим Анатольевич Бебишев – электрик ООО «Управляющая компания «Соседи»;
Наталья Константиновна Голощапова – уборщик мест общего пользования ООО «Управляющая компания «Триумфатор»;
Денис Андреевич Гудин – рабочий зеленого хозяйства 5 разряда Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканское парковое хозяйство»;
Денис Анатольевич Дорожкин – слесарь-сантехник ЖКХ ООО «Абаканская управляющая компания»;
Александр Юрьевич Дьяченко – мастер участка ООО «Участка жилищно-эксплуатационных услуг № 4»;
Ирина Николаевна Зубатова – техник ООО «Управляющая компания «Партнер Плюс»;
Максим Анатольевич Конев – рабочий ритуальных услуг Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Городская ритуальная служба»;
Ольга Евгеньевна Кудряшова – главный специалист финансово – экономического отдела Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана;
Надежда Валерьевна Любочкина – инженер ПТО ООО «Участка жилищно-эксплуатационных услуг № 2»;
Евгений Иванович Манцевич – электромонтер ООО «Авилон»;
Сергей Михайлович Манаков – машинист насосных установок 2 разряда участка по эксплуатации КНС Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Водоканал»;
Сергей Валерьевич Мурамщиков – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканская служба благоустройства»;
Анатолий Иванович Окунев – машинист автовышки 5 разряда № 6 «Автотранспортный» Акционерное общество «Абаканские электрические сети»;
Алексей Алевтинович Полонский – инженер по подготовке производства (по совместительству – энергетик) ООО «Участка жилищно-эксплуатационных услуг № 3»;
Александр Валерьевич Потанин – директор ООО «Управляющая компания «Наш дом»;
Сергей Александрович Райсвих – машинист автогрейдера 5 разряда Муниципального казенного учреждения города Абакана «Спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства»;
Анастасия Николаевна Разнова – оператор на решетке 2 разряда участка по эксплуатации КНС Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Водоканал»;
Игорь Анатольевич Ребекин – мастер ООО «Участка жилищно-эксплуатационных услуг № 7»;
Григорий Владимирович Чирков – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Муниципального унитарного предприятия города Абакана «Троллейбусное управление».
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