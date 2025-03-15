Труд коммунальщиков – основа общего комфорта

В Городском центре культуры «Победа» в эту пятницу было многолюдно, торжественно и душевно. В празднично украшенном уютном зале рабочие, уборщики, слесари, сантехники, машинисты насосных станций, электромонтёры, операторы, водители, инженеры – все те, кто делают нашу жизнь комфортной. Жилищно-коммунальное хозяйство Абакана – это десятки организаций и свыше трёх тысяч работников, трудящихся на благо нашего города.

Работников ЖКХ поздравил первый заместитель Главы города Абакана Владимир Жуковский, начав с интересных исторических фактов:

– Ещё в середине ХVII века в царской Руси Алексей Михайлович I учредил своим указом, что каждый большой дом должен иметь дворника, который имел свисток, метлу и полномочия бить по хребту тех, кто мусорит. Жилищно-коммунальное хозяйство в Советском Союзе начало активно развиваться, когда начали интенсивно строить многоквартирные дома. Уже в 1959 году были изданы правительственные документы, в которых было прописано, что в каждом многоквартирном доме на первом этаже должны были находиться люди или службы, которые следили за исправностью систем водоснабжения, следили за подачей тепла и работой лифтов.

Дату учредили ещё в 1966 году, и поначалу торжество приходилось на четвёртое воскресенье июля и имело другое название – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В третье воскресенье марта праздник стали отмечать лишь с 1988 года, тогда же изменилось его название. Этот праздник – праздник специалистов, труд которых затрагивает множество аспектов, которые напрямую влияют на качество повседневной жизни людей.

В нашем городе в сфере ЖКХ трудится несколько тысяч человек. Они обеспечивают чистоту и порядок, занимаются уборкой территорий, вывозом мусора и снега, благоустройством общественных пространств. Снабжают объекты водой и отоплением, следят за состоянием электросетей и газового хозяйства. В случае непредвиденных ситуаций работники ЖКХ устраняют прорывы труб и отключения электричества. Зачастую ваш труд многие не видят, но все знают номер аварийной службы, так, уж повелось, что люди про вас вспоминают тогда, когда им становится некомфортно.

От имени Главы Администрации города Абакана Алексея Лемина и себя лично сердечно поздравляю всех вас, дорогие друзья, с нашим общим праздником, благодарю вас за труд, за ваш профессионализм, за ваше личное участие в благополучной жизни жителей нашего города. Среди вас нет случайных людей, потому что в этой сфере они не задерживаются. Здоровья вам, терпения, признания вашей работы гражданами, ведь мы работаем для них.