Абакан готовится к весенней уборке

Весна приходит в каждый уголок земли, но в городах она сталкивается с особым испытанием – мусором, который скапливается за долгие месяцы холодов. В Абакане весенние общие уборки, когда жители города берут в руки метлы, лопаты и грабли, – хорошая и добрая традиция, ведь всем хочется, чтобы красоту весны ничто не портило. Чтобы вернуть нашему городу, нашему общему дому чистоту и свежесть, с 1 апреля по 31 мая 2025 года в Абакане объявляется традиционный двухмесячник по весенней санитарной уборке, благоустройству и озеленению.

Некоторые горожане спрашивают, зачем нужна эта общая городская уборка? Ведь есть коммунальные службы, которые занимаются уборкой улиц. Да, они делают свою работу, но даже лучший дворник не сможет справиться с тем, что накопилось за зиму. Мусор прячется в углах дворов, на газонах, и ещё есть старые листья и ветки, которые остались после зимних ветров. Общая городская уборка – это способ выразить любовь к своему городу. Каждый из нас хочет жить в чистом и красивом месте. И когда мы видим результаты своего труда – зелёные газоны, цветущие клумбы, аккуратные дорожки – мы чувствуем гордость за то, что сделали. Благодаря нашей общей заботе Абакан становится ярче и светлее.

Постановлением Администрации города Абакана предлагается всем учреждениям и организациям, индивидуальным предпринимателям, управляющим организациям и товариществам собственников жилья привести в порядок собственные, прилегающие и закреплённые территории, в том числе – тротуары, пешеходные территории, а также находящиеся на них малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства, фасады и ограждения. Там, где это необходимо, произвести обрезку и посадку деревьев и кустарников.

Управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и другим ответственным за содержание домов предлагается:

– организовать субботники и привлечь жителей к участию в благоустройстве;

– убрать территории вокруг домов от мусора, очистить газоны, посадить новые деревья и устроить клумбы;

– привести в порядок фасады зданий, удалив объявления, рекламные плакаты и наклейки;

– проверить и почистить водостоки;

– очистить подвалы и чердаки от накопившегося мусора;

– обустроить площадки для сбора бытовых отходов;

– удалить растительность с крыш и козырьков над подъездами;

– отремонтировать и покрасить детские и спортивные площадки, скамейки, урны и другие элементы благоустройства;

– посадить деревья, кустарники и цветы, а также провести обрезку старых растений и удалить аварийные деревья.

Председателям садовых товариществ рекомендуется организовать уборку и благоустройство собственных участков и прилегающих территорий; создать и оборудовать специальные места для сбора твердых бытовых отходов; ликвидировать несанкционированные свалки; обеспечить поддержание ограждений в хорошем состоянии и постоянно следить за санитарной обстановкой на участках и рядом с ними.

Старостам районов в течение этих двух месяцев поручается также поработать с собственниками индивидуальных жилых домов, индивидуальных гаражей по уборке прилегающих территорий, приведению фасадов домов, индивидуальных гаражей и ограждений, ворот, палисадников в надлежащее состояние, организовать и провести субботники на территориях жилых районов.

Городские коммунальные службы проведут необходимый комплекс весенних работ, а также вывезут собранный горожанами с городских общественных территорий мусор.

Полностью постановление о проведении двухмесячника по весенней санитарной уборке, благоустройству и озеленению территории города Абакана в 2025 году можно прочитать здесь.