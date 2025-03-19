Сила и смелость: истории женщин-героев для дошкольников

Патриотическое воспитание – важная составляющая образовательного процесса в детском саду. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы патриотизма и любви к Родине. И важное педагогическое воздействие в этом направлении оказывает приобщение детей к истории своей страны, изучение фактов, связанных с прошлым, содействие пониманию детьми исторического значения Победы на примере героев, которые в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов совершали подвиги, спасая чужие жизни и приближая общую Победу.

Проект «О женщинах-героях» призван познакомить воспитанников детского сада «Алёнка» с ролью женщин в годы Великой Отечественной войны, сформировать представление о героизме русских женщин, активизировать интерес детей к истории своей страны, воспитать чувство патриотизма и уважительное отношение к ветеранам военных лет.

Проект реализовывался с использованием всего многообразия форм и детских видов деятельности.

В подготовительной группе «Капитошки» с детьми были проведены беседы на темы «Женщины на защите Отечества», «Почему важно помнить и чтить героев войны», призванные донести до сознания детей понимание ценности жизни и значимости поступков.

Воспитанники подготовительной группы «Фантазёры» организовали сюжетно-ролевую игру «Полевой госпиталь», позволившую детям в игровой форме попробовать себя в роли медицинских сестёр и санитарок, которые зачастую неимоверными усилиями спасали жизни советских солдат в годы войны.

Средствами нетрадиционного рисования «Военная медсестра» и продуктивной деятельности «Кукла - фронтовая сестра» дети разновозрастной группы «Почемучки» отразили свои впечатления и закрепили полученные знания о роли женщин в годы Великой Отечественной войны.

Объединившие всех детей старшего дошкольного возраста такие формы работы, как слушание песен военных лет и чтение художественной литературы - рассказов Сергея Алексеева «Зоя» и «Наташка», рассказа Владимира Богомолова «Ольга Ковалева», стихотворений Евгении Трутневой «Фронтовая сестричка» и Альберта Ванеева «Женщины с военными медалями» - позволили погрузить детей в эпоху военных лет и побудить к восприятию и пониманию эмоций и чувств, связанных с войной, с непоколебимой надеждой и верой в Победу.

Итоговым продуктом проекта стали оформленные детьми интеллект-карты с женщинами-героями. Родители воспитанников также не остались в стороне, оказывая детям помощь в поиске и оформлении информации. Завершился проект защитой детьми своих исследовательско-творческих работ и публичными рассказами о женщинах-героях: Екатерине Фёдоровне Перекрещенко, Евдокии Борисовне Пасько, Марии Никитичне Цукановой, Марии Васильевне Октябрьской, Людмиле Михайловне Павличенко и других.

Знание истории своей страны — важный этап формирования личности ребёнка. И знание это заключается не только в датах и событиях, но, прежде всего, в людях, которые сделали нашу страну и нашу историю великой.

Изучение личности героев, их поступков, их судеб и вклада в Победу не просто помогает детям понять контекст определённой эпохи в жизни страны, но и становится ориентиром для ребёнка, наполняющим его разум, сердце и душу стремлениями к созиданию, благородным поступкам, труду на благо близких и общества, желанием помогать окружающим, умением по-настоящему любить свою Родину - всем тем, что мы называем общечеловеческими ценностями.