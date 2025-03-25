Виват, культура!

Сегодня в большом зале Администрации города Абакана чествовали тех, кто предан культуре и искусству. Чествовали людей, кто изо дня в день согревает своим душевным теплом культурно-досуговые центры, художественные музеи, библиотеки, тех, для кого детские школы искусств – единственно верное место в жизни, тех, кто творит: с полётом, живо, свободно и – неизменно – с большой любовью.

Они – разные. Седые ветераны, чьи руки помнят шероховатость старинных партитур и гладкую поверхность холста, а в их спокойных глазах отражается целая жизнь, посвящённая искусству. Рядом с ними – молодые, полные энергии, с горящими от вдохновения глазами, они ещё не знают всех преград и трудностей, но уже готовы отдать все себе без остатка ради любимого дела.

Документалисты, библиотекари, музееведы, историки искусств… Хранители памяти, те, кто запечатлевает мимолётные мгновения жизни, записывают истории, чтобы мы могли прикоснуться к прошлому и понять настоящее. Режиссёры, художники, музыканты, актёры, иллюстраторы, фотографы, операторы, экскурсоводы – они говорят с нами на языке красок, звуков, движений, заставляют нас чувствовать, думать, видеть мир по-новому.

Есть среди них любимцы публики, окружённые почестями и аплодисментами. Но есть и те, кто всегда остаются в тени: работающие в гардеробе, монтирующие декорации, настраивающие свет на сцене... Они – невидимые нити, скрепляющие искусство, и без их труда величественный храм культуры России не существовал бы.

В день профессионального праздника со словами благодарности к работникам культуры обратился Глава города Абакана Алексей Лемин:

– Культура – это не роскошь, а необходимость. Люди, работающие в сфере культуры, десятки самых разных профессий, объединённых одной стратегической целью – чтобы люди не каменели. Чтобы человечество видело не только каменные джунгли, но и звёздное небо, чтобы люди слышали не только рёв моторов, но и музыку дождя. Люди культуры порой непредсказуемы. С одной стороны, вы творите волшебство на сценах, в галереях, в музеях, на площадках нашего города, вы дарите людям творчество, маленькую жизнь, вы те, кто наполняет нашу жизнь смыслом и красотой. С другой – вы довольно упорны и иногда даже упрямы в борьбе за человеческую душу. Наверное, это потому, что вы очень часто сталкиваетесь с безразличием, равнодушием и острой нехваткой финансов. Вы – те люди, кто остро чувствует боль мира и фальшь. Именно поэтому вы являетесь переводчиками с языка сердца на язык культуры. Именно поэтому наши дети доверяют вам и связывают свою жизнь с искусством. Ваш труд требует не только талантов, но и терпения, любви и преданности делу. Возможно, не всегда ваши планы и надежды сбываются, возможно, не всегда вас понимают и ценят по достоинству. Но в одном я убеждён твёрдо: вы всегда без остатка вкладываете самих себя, свою душу в развитие культуры, в то, чтобы наш мир становился лучше. Пусть ваш труд будет наполнен радостью творчества. Пусть ваши картины, музыка, спектакли, песни всегда находят отклик в сердцах абаканцев. С праздником! С Днём культуры!

Исполняющая обязанности министра культуры Республики Хакасия Ирина Браим отметила особый вклад Абакана:

– Дорогие друзья, уважаемые коллеги, искренне поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Мы – те, кто хранит прошлое и создаёт будущее. В свете последних событий роль культуры многократно возросла, и не случайно именно культура является основным хранителем традиционных российских духовно-нравственных ценностей. От того, как мы будем работать сегодня, зависит будущее страны через 10, 15, 20 лет. Экономисты давно доказали цифрами: та страна, которая не вкладывает в культуру сегодня, через 15-20 лет будет вкладывать в лечение социально опасных заболеваний. Мы очень высоко ценим усилия команды Абакана, которая очень много уделяет внимания культуре, очень благодарны вам! Спасибо вам огромное! Пожелать хочу самых простых человеческих ценностей: здоровья, счастья в семье, мирного неба, новых проектов и успешной реализации!

Культура – это возделывание души, и об этом говорила в поздравительном слове Начальник Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана Юлия Чурилова:

– Понятие «культура» является базовым для всего общества, смыслообразующим, человекоформирующим. Ни человек, ни общество не могут развиваться вне культуры, и люди в этом зале прекрасно это понимают. Все вы знаете, что слово «культура» возникло в Древнем Риме и означало «возделывание почвы», но уже тогда римский оратор и философ Цицерон дал другую трактовку, обозначив культуру как «возделывание души». Заниматься «возделыванием души может далеко не каждый. Я очень горжусь тем, что являюсь частью высокопрофессиональной, креативной, очень дружной команды специалистов – работников культуры города Абакана. От души поздравляю нас всех с профессиональным праздником. Желаю вам, чтобы в ваших семьях и ваших учреждениях всегда царили мир и взаимопонимание, чтобы находились ресурсы на все наши идеи и проекты, и желаю нам всем мирного неба!

Завершилось торжество блистательным, как и всегда, выступлением ансамбля преподавателей «Сувенир» Детской школы искусств № 2! Спасибо за прекрасное настроение!

На торжестве было объявлено, что руководителю Детской музыкальной школы № 2 Наталье Ивановне Федосеевой присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия».

Благодарственном письмом Главы города Абакана отмечены Ирина Викторовна Семенова – главный специалист отдела организации массовых праздников и мероприятий Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана и Анастасия Сергеевна Шадрина – заведующая отделом муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканский Дворец Молодёжи».

Почётной грамотой Администрации города Абакана награждены Екатерина Александровна Белянина – режиссёр муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканский Дворец Молодёжи» и Валентина Захаровна Панкова – гардеробщик муниципального бюджетного учреждения культуры «Абаканская централизованная библиотечная система».

Благодарственным письмом Верховного Совета Республики Хакасия отмечена Ольга Леонидовна Кузнецова – артистка муниципального автономного учреждения «Ансамбль «Звоны».

Благодарственное письмо Министерства культуры Республики Хакасия вручено:

– Светлане Анатольевне Дмитриевой – начальнику отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана;

– Юлии Викторовне Симакиной – главному специалисту отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана;

– Наталье Александровне Шефер – директору муниципального автономного учреждения «Детский парк «Орлёнок».

Почётной грамотой Совета депутатов города Абакана награждена Франческа Леонидовна Шадрина – начальник отдела культуры Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана.

Благодарственное письмо Совета депутатов города Абакана вручено Елизавете Юрьевне Анципович – документоведу отдела хозяйственного и ремонтно-технического обслуживания Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана.

Почётной грамотой Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана награждены:

Любовь Владимировна Тришина – режиссёр муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Культурно-досуговый центр «Красный Абакан»;

Наталья Николаевна Бабенко – методист муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканская картинная галерея имени Ф.Е. Пронских»;

Кадрия Темировна Залендинова – гардеробщик муниципального бюджетного учреждения культуры «Абаканская централизованная библиотечная система»;

Виктория Вячеславовна Левенец – режиссёр муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана «Городской центр культуры «Победа».

Благодарственное письмо Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана вручено:

Любови Владимировне Роот – гардеробщику муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана «Городской центр культуры «Победа»;

Саражакову Николаю Григорьевичу – рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система»;

Сергеевой Дарье Андреевне – руководителю молодёжного объединения молодежного центра Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканский дворец молодёжи».