На теле- и радиопередатчиках Республики Хакасия пройдут профилактические работы

Юлия Чурилова Мар 27, 2025 Общество

Радиотелевизионный передающий центр Республики Хакасия уведомляет, что в апреле будут проведены плановые профилактические работы на телерадиовещательном оборудовании. График проведения работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

В Абакане 16.04.2025 работы будут проводиться на канале «Радио Сибирь» с 10:00 до 14:00.

21.04.2025 работы будут проводиться на каналах РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Маяк, Вести FM с 02:00 до 11:00

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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