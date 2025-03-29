В Абакане началась запись в первые классы

Сегодня в Абакане во всех городских школах началась запись будущих первоклассников. Многие родители приходят семьями, с будущими учениками, с уже заполненными документами, а также активно пользуются возможностями портала «Госуслуги», чтобы подать документы дистанционно. В школах больших очередей не наблюдается, кампания идёт спокойно, учителя, принимающие документы, помогают и консультируют.

Капитальный ремонт в школах № 10, № 30 и № 1 не помешает родителям подать документы. Родители будущих первоклассников школы № 10 обращаются в здание школы № 4, ул. Гагарина, д. 82а, школы № 30 – в здание школы № 2, ул. Павших Коммунаров, д. 52, школы № 1 – в здание школы № 33, ул. Арбан, 12.

Родители (законные представители) могут подать заявление о приёме в 1 класс как очно, так и через портал «Госуслуги», кроме того, документы можно подать и заказным письмом с уведомлением при помощи почтовой связи. Важно: по электронной почте документы не принимаются.

Для зачисления в школу нужен стандартный комплект документов.

Для подачи заявления потребуются:

– паспорт родителя (законного представителя),

– свидетельство о рождении ребёнка,

– сведения о регистрации ребёнка.

В отдельных случаях в школе могут спросить другие документы:

– разрешение комиссии Городского управления образования для зачисления в первый класс, если ребёнку меньше 6,5 или больше 8 лет,

– документ, подтверждающий право представлять интересы ребёнка, если он находится под опекой,

– справку с места работы родителей, подтверждающую право на льготное зачисление, если оно есть,

– заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья (по желанию родителей (законных представителей), если рекомендовано обучение по адаптированной программе).

Сначала зачисляют детей, чьи братья и сёстры уже учатся в этой школе, затем – тех, кто зарегистрирован на прикреплённых к школе территориях, а затем, если есть свободные места, – детей, зарегистрированных на территориях, не прикреплённых к школе (с 6 июля).

В школах города Абакана работают «горячие» линии по вопросам приёма в 1 класс, все телефоны указаны на сайтах школ. Кроме того, можно обратиться по телефону 22-76-08 в отдел общего и дополнительного образования Городского управления образования Администрации г. Абакана для уточнения информации.