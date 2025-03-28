С 3 по 5 апреля 2025 года в плавательном бассейне МАУ «Спорткомплекс имени Н.Г. Булакина» пройдут Межрегиональные соревнования по плаванию «Время побеждать».
Участниками спортивного мероприятия станут спортивные школы, клубы и организации Сибирского федерального округа. Команда Республики Хакасия представлена спортсменами, занимающимися в «Спортивной школе по плаванию» города Абакана, воспитанниками Центра плавания «Дельфинчик», а также юными пловцами из городов Саяногорск, Абаза, Черногорск, села Аскиз и посёлка Черёмушки. Заявки на участие в соревнованиях подали также команды из Красноярска, Прокопьевска, Дивногорска, Железногорска, Рубцовска, Барнаула, Заринска, Ужура (ЗАТО «Солнечный») и Кызыла.
В соревнованиях примут участие 600 спортсменов в возрасте от 9 до 18 лет в 4 возрастных группах:
– 1 группа: девушки, юноши 2015-2016 годов рождения;
– 2 группа: девушки, юноши 2012-2014 годов рождения;
– 3 группа: девушки, юноши 2010-2011 годов рождения;
– 4 группа: юниорки, юниоры 2007-2009 годов рождения.
Главная судейская коллегия:
– Главный судья – Звягинцев А.С. (судья ВК, г. Барнаул);
– Главный секретарь – Мальцева Н.В. (судья 1 категории, г. Абакан).
В программу Межрегиональных соревнований «Время побеждать» включены 13 видов программы на личных дистанциях, а также эстафетное плавание 8*50м вольный стиль, смешанная. Особенность этой эстафеты заключается в том, что в составе одной команды будут выступать по 2 спортсмена (1 юноша и 1 девушка) из каждой возрастной группы.
В течение трёх дней между спортсменами будет разыграно более 300 медалей разного достоинства.
Приглашаем болельщиков на трибуны ежедневно в дни соревнований с 11:00.
В программе возможны изменения, следите за информацией.
Программа проведения Межрегиональных соревнований по плаванию «Время побеждать»
03-05.04.2025
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Дата
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Время
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Программа
|
03.04.2025
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10:00
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Разминка в демонстрационной ванне
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11:00
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Церемония открытия
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11:20
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50м на батт – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
50м брасс – – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
200м вольный стиль – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
200м на спине – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
200м к/пл – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
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04.04.2025
|
10:00
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Разминка в демонстрационной ванне
|
11:00
|
50м на спине – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
100м вольный стиль – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
200м брасс – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
200м батт – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
эстафета 8х50 м вольный стиль, смешанная (по 2 представителя (1 юноша, 1 девушка) с каждой возрастной группы)
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05.04.2025
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10:00
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Разминка в демонстрационной ванне
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11:00
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50м вольный стиль – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
100м брасс – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
100м баттерфляй – юноши, юниоры, девушки, юниорки;
100м на спине – юноши, юниоры, девушки, юниорки.
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Церемония награждения
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06.04.2025
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отъезд команд
Фото: архив 2024 года
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