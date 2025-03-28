С 3 по 5 апреля 2025 года в плавательном бассейне МАУ «Спорткомплекс имени Н.Г. Булакина» пройдут Межрегиональные соревнования по плаванию «Время побеждать».

Участниками спортивного мероприятия станут спортивные школы, клубы и организации Сибирского федерального округа. Команда Республики Хакасия представлена спортсменами, занимающимися в «Спортивной школе по плаванию» города Абакана, воспитанниками Центра плавания «Дельфинчик», а также юными пловцами из городов Саяногорск, Абаза, Черногорск, села Аскиз и посёлка Черёмушки. Заявки на участие в соревнованиях подали также команды из Красноярска, Прокопьевска, Дивногорска, Железногорска, Рубцовска, Барнаула, Заринска, Ужура (ЗАТО «Солнечный») и Кызыла.

В соревнованиях примут участие 600 спортсменов в возрасте от 9 до 18 лет в 4 возрастных группах:

– 1 группа: девушки, юноши 2015-2016 годов рождения;

– 2 группа: девушки, юноши 2012-2014 годов рождения;

– 3 группа: девушки, юноши 2010-2011 годов рождения;

– 4 группа: юниорки, юниоры 2007-2009 годов рождения.

Главная судейская коллегия:

– Главный судья – Звягинцев А.С. (судья ВК, г. Барнаул);

– Главный секретарь – Мальцева Н.В. (судья 1 категории, г. Абакан).

В программу Межрегиональных соревнований «Время побеждать» включены 13 видов программы на личных дистанциях, а также эстафетное плавание 8*50м вольный стиль, смешанная. Особенность этой эстафеты заключается в том, что в составе одной команды будут выступать по 2 спортсмена (1 юноша и 1 девушка) из каждой возрастной группы.

В течение трёх дней между спортсменами будет разыграно более 300 медалей разного достоинства.

Приглашаем болельщиков на трибуны ежедневно в дни соревнований с 11:00.

В программе возможны изменения, следите за информацией.

Программа проведения Межрегиональных соревнований по плаванию «Время побеждать»

03-05.04.2025

Дата Время Программа 03.04.2025 10:00 Разминка в демонстрационной ванне 11:00 Церемония открытия 11:20 50м на батт – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 50м брасс – – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 200м вольный стиль – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 200м на спине – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 200м к/пл – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 04.04.2025 10:00 Разминка в демонстрационной ванне 11:00 50м на спине – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 100м вольный стиль – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 200м брасс – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 200м батт – юноши, юниоры, девушки, юниорки; эстафета 8х50 м вольный стиль, смешанная (по 2 представителя (1 юноша, 1 девушка) с каждой возрастной группы) 05.04.2025 10:00 Разминка в демонстрационной ванне 11:00 50м вольный стиль – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 100м брасс – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 100м баттерфляй – юноши, юниоры, девушки, юниорки; 100м на спине – юноши, юниоры, девушки, юниорки. Церемония награждения 06.04.2025 отъезд команд

Фото: архив 2024 года