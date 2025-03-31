29 марта в школах Абакана стартовала запись детей в первый класс

1494 заявления от родителей по записи детей в первый класс принято в минувшую субботу в 27 школах Абакана. Заявления принимались как очно, так и дистанционно, через портал «Госуслуги». Больше всего заявлений поступило в школы № 25, № 31, № 33 и Лицей имени Николая Генриховича Булакина. В связи с тем, что капитальный ремонт идёт в школах № 1, № 10 и № 30, запись первоклассников осуществляется по адресам их временного пребывания. Запись детей в первый класс школы № 1 – в здании школы № 33, ул. Арбан, 12; запись в первый класс школы № 10 – в здании школы № 4, ул. Гагарина, 82а; запись в первый класс школы № 30 – здание школы № 2 ул. Павших Коммунаров, 52.

Первый этап записи детей в первый класс на прикреплённых к школе территориях продлится до 30 июня 2025 года. Зачисление в первый класс будет осуществляться с 1 по 3 июля 2025 года.

Второй этап записи детей в первый класс на свободные места продлится с 6 июля до 5 сентября 2025 года.

Ожидается, что за парты в 2025-2026 учебном году в абаканских школах сядут 2800 первоклассников.