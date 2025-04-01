В Хакасии на 2 апреля прогнозируют резкое похолодание

По Республике Хакасия 2 апреля ожидаются резкие изменения погоды: понижение температуры воздуха на 10° и более, сильный западный ветер, порывы 17-22 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, сходом снежных масс, отрывом прибрежных льдин с рыбаками (источник ЧС – понижение температуры воздуха на 10° и более, ветер до 22 м/с, осадки).