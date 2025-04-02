Конкурс «Весна на клавишах Победы»: праздник детского творчества и патриотизма

В абаканском Центре детского творчества уже второй год подряд в начале апреля проводится конкурс инсценированной песни «Весна на клавишах Победы», где юные дарования из детских садов представляют военно-патриотические композиции. Такие конкурсы помогают детям лучше понимать и ценить подвиги ветеранов Великой Отечественной войны.

Директор Центра детского творчества Надежда Коробейникова второй год является членом жюри и наблюдает за юными талантами:

– Конкурс «Весна на клавишах победы» является востребованным среди воспитанников детских садов, потому что дети с огромным удовольствием исполняют патриотические песни, наряжаются в военную форму, выступают на сцене. Конечно, прививать любовь к Родине мы должны с самого детства. Мы благодарны всем дошкольным учреждениям, их коллективам, родителям воспитанников за то, что они участвуют в таких важных событиях для нашего города. Надеемся, что с каждым годом количество участников этого конкурса будет расти.

В 2025 году в конкурсе приняли участие 11 творческих коллективов детских садов города Абакана. У каждого коллектива была своя интерпретация, своё видение военных лет, и, конечно, свои подача и исполнение. Участники конкурса представили на суд жюри разнообразный репертуар, включающий песни о Родине и Великой Победе. Среди прозвучавших композиций были «Первым делом самолёты», «С чего начинается Родина?», «Что значит песня для солдата» и другие известные произведения.

Участники (дети вместе с воспитателями и родителями) проявили творчество и мастерство в подготовке к конкурсу. Они не только разучили песни, но и изучили историю их создания, подобрали реквизит, изготовили костюмы и разработали оригинальные сценические постановки, включающие танцы, стихи и театральные элементы.

Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям, среди которых – выразительность, эмоциональность, актёрское и вокальное мастерство, оригинальность постановок и использование сценических выразительных средств. Итоги конкурса:

1 место – ансамбль «Королёк» (детский сад «Капитошка»), Назар Юсупов и группа «Непоседы» (детский сад «Росинка»), вокально-хореографическая группа «Улыбка» (детский сад «Дуняша»);

2 место – вокальный коллектив «Хрусталик» (детский сад «Хрусталик»), ансамбль «Фантазёрики» (детский сад «Дениска»), ансамбль группы «Бусинка» (детский сад «Антошка»);

3 место – группа «Незабудка» (детский сад «Аленький цветочек»), вокальный коллектив «Золотая рыбка» (детский сад «Золотая рыбка»), вокальный коллектив «Настенька» (детский сад «Настенька»), хор «Ёлочка» (детский сад «Ёлочка»);

Специальная номинация «Творческое исполнение музыкального произведения» – вокальная группа «Соловушка» (детский сад «Ивушка»).

Конкурс «Весна на клавишах Победы» стал ярким событием для дошколят, подарившим много положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Поздравляем победителей и всех участников и желаем дальнейших успехов в творчестве!