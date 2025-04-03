Настало время побеждать! В абаканском бассейне соревнуются пловцы из СФО

Самые массовые и шумные соревнования по плаванию «Время побеждать» будут проходить в Абакане три дня. За это время своё мастерство на воде продемонстрируют 680 спортсменов из Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской области, Республик Тыва и Хакасия. Среди пловцов в возрасте от девяти до восемнадцати лет разыграют более трёхсот медалей. С приветствием к участникам и многочисленным зрителям обратился Глава города Абакана Алексей Лемин:

– Уважаемые участники соревнований, тренеры, представители команд! Я вас приветствую на солнечной гостеприимной абаканской земле в плавательном бассейне спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина на соревнованиях «Время побеждать»! Это уже четвёртые межрегиональные соревнования «Время побеждать», которые мы проводим. За это время соревнования стали традиционными, нашли достойное место в календаре плавания Сибирского федерального округа. Эти соревнования стали визитной карточкой нашего города, их ждут, к ним готовятся. Ежегодно сотни мальчишек и девчонок приезжают в наш город для того, чтобы показать себя, лучшие свои результаты и посмотреть на других. На эти три дня Абакан становится столицей Сибирского федерального округа по плаванию.

Дорогие участники соревнований! Я желаю вам успехов, и, конечно же, настало время побеждать!

По словам директора спортивной школы по плаванию города Абакана, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Сергея Бережного, плавание – один самых массовых и популярных видов спорта, впереди него – только футбол и хоккей:

– Наши соревнования любят, мы стали инициаторами их проведения четыре года назад. И тренерам, и спортсменам нравится быть у нас в гостях, потому что мы очень радушны и наш бассейн подходит для проведения соревнований такого уровня.

Начались состязания на воде с самого технически сложного стиля плавания – баттерфляй. Стиль недаром именуют «бабочкой»: это завораживающее зрелище, когда спортсмены, словно морские бабочки, выпорхнувшие из волн, движутся по воде с удивительной грацией и мощью. Скорость и энергия, которые исходят от пловцов, создают эффект особого танца на поверхности воды. Баттерфляй – испытание на выносливость и технику, что делает его особенно захватывающим для зрителей.

Злата Черноусова и Ксения Мельникова – участницы соревнований из Барнаула и Красноярска. Девушки занимаются плаванием на протяжении десяти лет и очень довольны, что их выбор пал на этот вид спорта:

– Мы не в первый раз у вас в гостях, очень нравится бассейн, протяжённость 50 метров позволяет набирать хорошую скорость, и вода здесь очень лёгкая, плывётся в ней очень комфортно.

Спортсменки тренируются в бассейнах, где водная чаша меньше нашей ровно вполовину. Юные спортсмены только начинают свой путь в спорте и отмечают, что плавание только со стороны кажется очень лёгким, на самом деле, чтобы добиваться результатов, нужно много тренироваться. Тимур живёт в Черногорске, приехал на соревнования уже во второй раз, надеется в этом году улучшить свой результат. Платон из Саяногорска признался, что пока ему непонятна техника брасса, но уверен, что у него всё получится, потому что есть желание побеждать. Его приятель Кирилл своей основной и наиболее сложной дистанцией назвал стометровку по вольному стилю:

– Перед участием в соревнованиях я тренировался ежедневно по два часа в бассейне и ещё дома упражнения делал. Моя цель – получить третий взрослый разряд в вольном стиле и второй – в баттерфляе.

Три дня заплывов, сотни километров дистанции, море эмоций и океан счастья от собственных побед ждут спортсменов Сибирского федерального округа в Абакане. Пожелаем им удачи!

Ссылка на онлайн протоколы: https://timing.openband.ru/2025/ABK/01/