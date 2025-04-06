В Хакасии с 5 апреля режим ЧС и особый противопожарный режим

В Республике Хакасия с 5 апреля введён режим ЧС и с 5 апреля по 11 мая – особый противопожарный режим. Запрещены любые виды работ с огнём, в том числе на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды при объявлении штормового предупреждения вводится запрет на топку печей, кухонных очагов и котельных установок без дымников, искрогасителей или других подобных устройство. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Нарушителей ждут штрафы:

– на граждан: от 10 000 до 20 000 рублей;

– на должностных лиц: от 30 000 до 60 000 рублей;

– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: от 60 000 до 80 000 рублей;

– на юридических лиц: от 400 000 до 800 000 рублей.

Огонь не знает жалости и не различает виновных и невиновных. Каждая секунда беспечности может обернуться трагедией: потерей дома, имущества, а самое страшное – человеческих жизней.

Давайте будем бдительны! Давайте помнить о простых правилах пожарной безопасности, которые могут спасти жизни и сохранить наши дома. Каждый из нас отвечает за безопасность себя и своих близких.