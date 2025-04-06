В Абакане все службы устраняют последствия урагана

Ураган 5 апреля наделал много бед в Абакане, но главное, конечно, что критическая инфраструктура не пострадала, а возникавшие локальные отключения на сетях не повлияли на жизнь города: все городские аварийно-восстановительные бригады отработали слаженно и оперативно. Сейчас есть ещё несколько адресов в работе у «Россетей», где пока ещё не удалось восстановить электроэнергию, но в целом Абакан выдержал удар стихии. С момента, едва ветер утих, городские коммунальщики принялись восстанавливать дорожную инфраструктуру – остановки, знаки, светофоры, разгребают завалы из веток, распиливают и убирают упавшие деревья, ремонтируют повреждённые ограждения…

По предварительным данным на вечер 5 апреля было зафиксировано довольно много различных повреждений: пострадали кровли многоквартирных домов и социальных объектов, окна, балконы, лоджии, водостоки, падали дорожные знаки, обламывались и падали деревья и крупные ветви, повреждены остановочные павильоны, ограждения. Общее количество повреждений ещё будет, но уже сейчас очевидно, что работы по устранению последствий урагана очень и очень много.

Абакану будет очень нужна помощь горожан. Со следующей недели приглашаем всех принять посильное участие в наведении общего порядка в городе.

Первые добровольцы сегодня уже принялись за наведение чистоты в ПКиО. УКМиС и Парк Культуры и Отдыха благодарит всех пришедших сегодня на акцию «10000 шагов к жизни»: более 150 человек охотно брали мешки и помогали собирать мусор на территории парка. Этот вклад в чистоту городу бесценен!